Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 15:32 15 Oct 2025

EXCLUSIV România, țara plină de stadioane moderne, dar fără perfomanță. Florian Petrică arată un paradox: La noi e fix pe dos
Autor: Ioan-Radu Gava

romania stadioane Foto: Unsplash
 

Lector univ. dr. Florian Petrică, jurnalist sportiv, a vorbit despre construirea nejustificată de stadioane în România.

În ultimul deceniu, în România au apărut numeroase stadioane de fotbal moderne, pe care s-au cheltuit sute de milioane de euro, însă performanța sportivă, cel puțin la nivel de fotbal, a rămas aceeași sau chiar a scăzut. Jurnalistul Val Vâlcu a ridicat această problemă într-o emisiune cu jurnalistul sportiv Florian Petrică, lector univ. dr. la Universitatea din București.

„Noi, acum, băgăm bani în stadioane. Primarul sau șeful de Consiliul Județean pune mâna pe niște fonduri de la tot felul de programe și trântește un stadion“, a spus Val Vâlcu.

„La nivel mondial, și mă refer atât la ligile profesioniste americane, cât și la sportul european, construcția stadionului pentru un eveniment, nu-ți va aduce niciodată profit. Investitorul, statul în cazul nostru, nu-și va scoate banii. În condițiile în care în alte țări poate că există un scop, în România despre ce scopuri vorbim?“, a întrebat retoric Florian Petrică.

El a dat exemplul orașului Bistrița, unde se realizează o arenă de 52 de milioane de euro cu o capacitate de peste 12.000 de locuri. 

„Se face un stadion modern de zeci de milioane de euro la Bistrița, Bistrița fiind în liga a 3-a, iar orașul având 80.000 de locuitori. În niciun caz nu vor fi recuperați banii“, a adăugat Florian Petrică.

„Nu trebuie să faci mai întâi teren de antrenament?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Noi ar trebui să avem, în primul rând, arene multifunționale. În plus, ideea e ca orașul unde se realizează să investească în primul rând în infrastructură, apoi în educație, iar apoi în sport, ca parte a procesului de educație. La noi e invers“, a răspuns Florian Petrică.

„Acum, în austeritate, s-a blocat construcția stadioanelor, iar acolo unde va continua, autoritățile locale trebuie să suporte 25% din costuri.

Noi trebuie să facem această diferență între sport și fotbal, pentru că în România vorbim în proporție de 90% de fotbal

Cu excepția derby-urilor, aceste stadioane nu își au rostul. Media spectatorilor este undeva la 7.000, ceea ce e foarte puțin“, a mai precizat Florian Petrică.

stadioane
florian petrica
val valcu
fotbal
