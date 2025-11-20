€ 5.0889
DCNews Sport România și-a aflat adversarele din barajul CM 2026. Cu cine jucăm cele două meciuri din martie
Data actualizării: 15:02 20 Noi 2025 | Data publicării: 14:45 20 Noi 2025

România și-a aflat adversarele din barajul CM 2026. Cu cine jucăm cele două meciuri din martie
Autor: Iulia Horovei

echipa nationala de fotbal a romaniei Echipa națională de fotbal a României, înainte de meciul retur din preliminariile CM 2026, contra Bosniei-Herțegovina, meci disputat la Zenica. Sursa foto: Agerpres
 

România și-a aflat joi, 20 noiembrie, adversarele din barajul CM 2026. Astfel, elevii lui Mircea Lucescu mai au o șansă de calificare la Cupa Mondială organizată în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Echipa naționala a României și-a aflat adversarele din barajul Cupei Mondiale 2026. Tragerea la sorți a play-off-ului a avut loc astăzi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, Elveția.

Turcia și Kosovo/Slovacia sunt adversarele României din barajul CM 2026

În semifinală, România va întâlni Turcia în deplasare. Dacă va învinge, naționala noastră va juca finala împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Finala se va disputa tot în deplasare.

Astfel, naționala României mai are o șansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj, după ce au ratat calificarea în preliminarii. 

România a ratat calificarea directă, clasându-se pe locul al treilea în grupa H, cu 13 puncte. Pe primul loc în grupă s-a clasat Austria, cu 19 puncte, iar a doua poziție a fost ocupată de Bosnia și Herțegovina, cu 17 puncte.

Meciurile sunt programate în martie 2026

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

Meciurile din play-off sunt programate pe 26 și 31 martie 2026.

Am fost în urna valorică 4

România s-a aflat în urna a patra, obținând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Națiunilor 2024-2025.

Urnele 1-3 pentru tragerea la sorți au fost stabilite în funcție de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 s-au aflat câștigătoarele de grupă din Liga Națiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii:

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
  • Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo
  • Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Semifinalele barajului

  • Italia - Irlanda de Nord
  • Țara Galilor - Bosnia-Herțegovina
  • Ucraina - Suedia 
  • Polonia - Albania
  • Turcia - ROMÂNIA
  • Slovacia - Kosovo
  • Danemarca - Macedonia de Nord
  • Cehia - Irlanda 

Urmează tragerea la sorți pentru grupele CM 2026

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată pe 5 decembrie 2025, la Washington, de la ora 19:00.

Unde se joacă Cupa Mondială

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită 16 orașe din trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026. Până în acest moment sunt cunoscute 42 dintre cele 48 de participante, ultimele șase urmând a fi stabilite în urma barajelor europene și intercontinentale.

Statele Unite (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle;

Mexic (3): Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey;

Canada (2): Toronto, Vancouver.

Finala se va disputa la New York pe 19 iulie 2026.

Citește și: Trump are pe „lista neagră” încă o țară calificată la CM 2026, după Iran

