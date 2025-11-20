România și-a aflat adversarele din barajul CM 2026. Cu cine jucăm cele două meciuri din martie

Echipa naționala a României și-a aflat adversarele din barajul Cupei Mondiale 2026. Tragerea la sorți a play-off-ului a avut loc astăzi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, Elveția.

Turcia și Kosovo/Slovacia sunt adversarele României din barajul CM 2026

În semifinală, România va întâlni Turcia în deplasare. Dacă va învinge, naționala noastră va juca finala împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Finala se va disputa tot în deplasare.

Astfel, naționala României mai are o șansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj, după ce au ratat calificarea în preliminarii.

România a ratat calificarea directă, clasându-se pe locul al treilea în grupa H, cu 13 puncte. Pe primul loc în grupă s-a clasat Austria, cu 19 puncte, iar a doua poziție a fost ocupată de Bosnia și Herțegovina, cu 17 puncte.

Meciurile sunt programate în martie 2026

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

Meciurile din play-off sunt programate pe 26 și 31 martie 2026.

Am fost în urna valorică 4

România s-a aflat în urna a patra, obținând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Națiunilor 2024-2025.

Urnele 1-3 pentru tragerea la sorți au fost stabilite în funcție de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 s-au aflat câștigătoarele de grupă din Liga Națiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii:

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo

Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Semifinalele barajului

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia-Herțegovina

Ucraina - Suedia

Polonia - Albania

Turcia - ROMÂNIA

Slovacia - Kosovo

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda

Urmează tragerea la sorți pentru grupele CM 2026

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată pe 5 decembrie 2025, la Washington, de la ora 19:00.

Unde se joacă Cupa Mondială

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită 16 orașe din trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026. Până în acest moment sunt cunoscute 42 dintre cele 48 de participante, ultimele șase urmând a fi stabilite în urma barajelor europene și intercontinentale.

Statele Unite (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle;

Mexic (3): Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey;

Canada (2): Toronto, Vancouver.

Finala se va disputa la New York pe 19 iulie 2026.

