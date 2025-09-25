€ 5.0754
Data publicării: 22:12 25 Sep 2025

Victorie la limită: FCSB trece cu 1-0 de Go Ahead Eagles în Europa League

Autor: Alexandra Curtache
fcsb-echipa_16808600 Sursa foto: Agerpres
 

FCSB a învins formaţia olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiţiei de fotbal Europa League.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiţiei, graţie golului marcat de David Miculescu (13).

FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deţinătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat şi acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Superligă, cât şi în cupele europene.

FCSB a început avântat şi a avut o ocazie bună după o jumătate de minut, prin Alibec (1), al cărui şut din afara careului a fost reţinut de portar. Olaru (7) a tras de la circa 20 de metri, dar portarul De Busser a respins. Un minut mai târziu (8), Miculescu a şutat la colţul scurt, însă De Busser s-a remarcat din nou.

Go Ahead Eagles a fost aproape de deschiderea scorului (11), când belgianul Suray a scăpat singur cu Târnovanu, după o eroare a cuplului Ngezana - Graovac, dar goalkeeperul a respins.

FCSB a marcat în min. 13, prin Miculescu, cu un şut plasat din marginea careului, după pasa lui Alibec.

Roş-albaştrii au mai avut o situaţie notabilă prin Cisotti (16), al cărui şut din unghi a fost reţinut de portar.

Vulturii au dominat clar restul timpului în prima repriză şi au avut o serie de ocazii bune. Breum (17) a tras slab din poziţie centrală, iar Târnovanu a prins. Târnovanu (18) a avut o intervenţie salutară la şutul lui Suray, rămas liber. Portarul campioanei României s-a evidenţiat apoi (18) şi la şutul lui Deijl de la distanţă.

Edvardsen (30) a şutat peste poartă din întoarcere. Suedezul a trimis din voleu peste poartă (39), după o minge respinsă greşit de Ngezana.

FCSB a mai avut o şansă bună în finalul primei reprize, prin Mihai Popescu (41), care a trimis cu capul peste poartă din 5 metri.

În repriza secundă, gazdele şi-au creat mai puţine ocazii de gol, chiar dacă au menţinut presiunea la poarta lui Tătăruşanu.

Echipa lui Charalambous a început şi partea secundă cu o ocazie, însă portarul a respins şutul din unghi expediat de Olaru (47).

Suray (51) a şutat periculos din marginea careului, dar Alhassan a blocat salvator. Târnovanu s-a mai remarcat o dată (69), la şutul lui Breum la colţul scurt.

Meulensteen (90+1) a şutat pe lângă de la 16 metri.

FCSB va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la Bucureşti), iar apoi cu Bologna (23 octombrie, Bucureşti), FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (0-1)

A marcat: David Miculescu (13).
Deventer, Stadionul De Adelaarshorst
Europa League - prima etapă

Au evoluat echipele:

Go Ahead Eagles: 22. Jari De Busser - 2. Mats Deijl (căpitan), 3. Gerrit Nauber (9. Milan Smit, 46), 4. Joris Kramer, 5. Dean James - 21. Melle Meulensteen (15. Robbin Weijenberg, 90+1), 8. Evert Linthorst (6. Calvin Twigt, 61) - 24. Kenzo Goudmijn (18. Richonell Margaret, 61), 7. Jakob Breum, 17. Mathis Suray (27. Finn Stokkers, 76) - 16. Victor Edvardsen. Antrenor: Melvin Boel.
Rezerve neutilizate: 1. Luca Plogmann, 30. Sven Jansen, 33. Nando Verdoni - 25. Giovanni van Zwam, 26. Julius Dirksen, 29. Askel Adelgaard, 34. Yassir Salah Rahmouni.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 4. Danijel Graovac, 30. Siyabonga Ngezana, 17. Mihai Popescu, 12. David Kiki (33. Risto Radunovic, 46) - 42. Baba Alhassan, 18. Malcom Edjouma (10. Florin Tănase, 46) - 11. David Miculescu, 27. Darius Olaru (căpitan; 93. Mamadou Thiam, 77), 31. Juri Cisotti - 7. Denis Alibec (9. Daniel Bîrligea, 46). Antrenor: Elias Charalambous.
Rezerve neutilizate: 38. Lukas Zima - 20. Dennis Politic, 22. Mihai Toma, 28. Alexandru Pantea, 37. Octavian Popescu.

Arbitru: Kristo Tohver; arbitri asistenţi: Silver Koiv, Sander Saga; al patrulea oficial: Kevin Kaivoja (toţi din Estonia)
Arbitru video: Willy Delajod (Franţa); arbitru asistent video: Tiago Martins (Portugalia)
Observator UEFA pentru arbitri: Lassin Isaksen (Feroe); Delegat UEFA: Marc Vouillamoz (Elveţia)
Cartonaşe galbene: Nauber (40), Tănase (62), Olaru (68), Miculescu (80), Cisotti (81), Alhassan (84), Edvardsen (90+6).

fcsb
europa league
