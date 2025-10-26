€ 5.0835
Data publicării: 23:43 26 Oct 2025

FCSB a învins-o pe UTA Arad. Cea mai clară victorie din acest sezon
Autor: Florin Răvdan

amenzi-meci-fcsb_96886400 Foto: Agerpres
 

 FCSB a obţinut cea mai clară victorie a sa în acest sezon, 4-0 (2-0) cu UTA Arad, duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal. Daniel Bîrligea (13) a deschis...

 FCSB a obţinut cea mai clară victorie a sa în acest sezon, 4-0 (2-0) cu UTA Arad, duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Daniel Bîrligea (13) a deschis scorul cu un şut de la 22 de metri, cu stângul. Florin Tănase a majorat diferenţa (38 - penalty), după un henţ comis de Alin Roman în careu, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu ajutorul arbitrajului video.

Campioana a mai înscris de două ori în ultimul sfert de oră, prin Darius Olaru (80 - penalty), în urma unui henţ comis de Florent Poulolo şi confirmat de VAR, şi prin Mamadou Thiam (90+3).

UTA a jucat întreaga repriză secundă în inferioritate numerică, după ce portarul Dejan Iliev a fost eliminat în finalul primei părţi (45+3), pentru henţ comis în marginea careului (VAR).

FCSB a avut două goluri marcate de Tănase (18) şi Juri Cisotti (27), ambele anulate pentru ofsaid.

Gazdele şi-au mai creat ocazii mari de gol prin Risto Radunovic (30), Bîrligea (74) şi Darius Olaru (76), scrie Agerpres.

FCSB a reuşit a treia sa victorie consecutivă acasă.

UTA a ajuns la nouă etape consecutive fără victorie, cinci egaluri şi patru eşecuri.

FC FCSB - AFC UTA Arad 4-0 (2-0), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Daniel Bîrligea (13), Florin Tănase (38 - penalty), Darius Olaru (80 - penalty), Mamadou Thiam (90+3).
Arbitru: Andrei Moroiţă (Ploieşti); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)
Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA Dan Potocianu (Bucureşti) - LPF

