€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 19:31 11 Oct 2025

A murit Flavius Domide, legendă a fotbalului românesc
Autor: Ioan-Radu Gava

flavius domide Foto: Agerpres
 

Fostul internaţional Flavius Domide a încetat din viaţă, la 79 de ani.

Fostul fotbalist român Flavius Domide a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Fotbalist-simbol al echipei UTA în anii 1960-1970, cel supranumit "Copilul teribil al fotbalului arădean" şi-a legat cariera de clubul roş-alb. E considerat liderul generaţiei care a adus pe malurile Mureşului ultimele două titluri naţionale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit şi pe care l-a iubit, la rândul lui.

Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 şi a început fotbalul la UTA pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme. Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă şi favorit al tribunei până în anul 1979.
A fost şi om de echipă naţională, parte inclusiv din trupa calificată la Cupa Mondială din Mexic 1970.

După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii şi Juniori al clubului, apoi secund şi principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea formaţiei arădene pe prima scenă în anul 1993. Câţiva ani mai târziu, a acceptat poziţia de preşedinte.

În 2016, a primit cea mai înaltă distincţie pe care o oferă conducerea oraşului, titlul de "Cetăţean de Onoare". Iar în 2022, la puţine zile după ce împlinise 76 de ani, a fost aplaudat la scenă deschisă de întreaga Arenă Francisc Neuman, când a dat lovitura de începere a meciului UTA - CS Mioveni.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

flavius domide
uta arad
fotbalul romanesc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat acum 35 minute
Semne de întrebare cu Premiul Nobel pentru Pace. Ceva s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Trump și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace, dar cineva l-a refuzat! Singura persoană care nu a vrut această distincție
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Schimbare majoră la granițele UE, de duminică: Toți călătorii vor fi amprentați și fotografiați
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Ce înseamnă să fii un șofer bun? Titi Aur a venit cu răspunsul / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close