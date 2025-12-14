Rezultate în Superliga, etapa 20: Universitatea Craiova, victorie împotriva AFC Hermannstadt

Vineri 12 decembrie

FC CFR 1907 Cluj - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1 (1-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca

Au marcat: Andrei Cordea (6, 46, 90+6 - penalty), respectiv Efraim Bodo (71).

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici; arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Marcel Vasile (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă 13 decembrie

FC Argeş - AFC Botoşani 0-0, Stadion Orăşenesc - Mioveni

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Răzvan Negară (Vaslui)

Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)

Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF

FC Rapid Bucureşti - ASC Oţelul Galaţi 0-2 (0-1), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Pedro Nuno (17), Paul Iacob (80).

Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF

Duminică 14 decembrie

FC Petrolul Ploieşti - FC Universitatea Cluj 0-1 (0-0), Stadion Ilie Oană - Ploieşti

A marcat: Omar El Sawy (63).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Cristian Daniel Ilinca (Craiova), Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Marian Ivan (Braşov) - LPF

Dinamo Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti 4-0 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Alberto Soro (24), Cristian Mihai (68), Stipe Perica (76), Cătălin Cîrjan (90+2).

Arbitru: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: Dan Ştefan Buzărnescu (Craiova)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Sorin Costreie (Voluntari)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF

AFC Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Sibiu

Au marcat: Assad Al Hamlawi (15), Ştefan Baiaram (31).

Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

Luni 15 decembrie

FC Farul Constanţa - AFC UTA Arad (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:30)

AFC Unirea 04 Slobozia - FC FCSB (Arena 1 - Clinceni. 20:00)

Clasament și număr de puncte



1 Rapid Bucureşti 39

2 FC Dinamo Bucureşti 38

3 FC Botoşani 38

4 Universitatea Craiova 37

5 FC Argeş 34

6 Oţelul Galaţi 30

7 Universitatea Cluj 30

8 UTA Arad 28

9 Farul Constanţa 26

10 FCSB 25

11 CFR Cluj 23

12 Petrolul Ploieşti 19

13 Unirea Slobozia 18

14 FK Csikszereda 16

15 FC Hermannstadt 12

16 Metaloglobus 11