Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
Rezultate în Superliga, etapa 20: Universitatea Craiova, victorie împotriva AFC Hermannstadt
Data publicării: 23:22 14 Dec 2025

Rezultate în Superliga, etapa 20: Universitatea Craiova, victorie împotriva AFC Hermannstadt
Autor: Ioan-Radu Gava

Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova
 

Meciurile din etapa a 20-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Vineri 12 decembrie

FC CFR 1907 Cluj - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1 (1-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca
Au marcat: Andrei Cordea (6, 46, 90+6 - penalty), respectiv Efraim Bodo (71).
Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici; arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)
Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)
Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Marcel Vasile (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă 13 decembrie

FC Argeş - AFC Botoşani 0-0, Stadion Orăşenesc - Mioveni
Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Răzvan Negară (Vaslui)
Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)
Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF

FC Rapid Bucureşti - ASC Oţelul Galaţi 0-2 (0-1), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti
Au marcat: Pedro Nuno (17), Paul Iacob (80).
Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)
Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF

Duminică 14 decembrie

FC Petrolul Ploieşti - FC Universitatea Cluj 0-1 (0-0), Stadion Ilie Oană - Ploieşti
A marcat: Omar El Sawy (63).
Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Cristian Daniel Ilinca (Craiova), Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)
Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)
Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Marian Ivan (Braşov) - LPF

Dinamo Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti 4-0 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Alberto Soro (24), Cristian Mihai (68), Stipe Perica (76), Cătălin Cîrjan (90+2).
Arbitru: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: Dan Ştefan Buzărnescu (Craiova)
Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Sorin Costreie (Voluntari)
Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF

AFC Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Sibiu
Au marcat: Assad Al Hamlawi (15), Ştefan Baiaram (31).
Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)
Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)
Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

Luni 15 decembrie

FC Farul Constanţa - AFC UTA Arad (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:30)
AFC Unirea 04 Slobozia - FC FCSB (Arena 1 - Clinceni. 20:00)

Clasament și număr de puncte


1 Rapid Bucureşti 39
2 FC Dinamo Bucureşti 38
3 FC Botoşani 38
4 Universitatea Craiova 37
5 FC Argeş 34
6 Oţelul Galaţi 30
7 Universitatea Cluj 30
8 UTA Arad 28
9 Farul Constanţa 26
10 FCSB 25
11 CFR Cluj 23
12 Petrolul Ploieşti 19
13 Unirea Slobozia 18
14 FK Csikszereda 16
15 FC Hermannstadt 12
16 Metaloglobus 11

superliga
fotbal
universitatea craiova
