Rapid o învinge pe Farul şi urcă pe primul loc în Superliga

Giuleştenii au câştigat partida cu Farul Constanţa, desfăşurată sâmbătă seara, urcând astfel pe prima poziţie a campionatului.
Rapid Bucureşti a urcat pe primul loc în Superliga, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu 3-1 (2-0), sâmbătă seara, pe stadionul Giuleşti, în etapa a 12-a.
Giuleștenii au deschis scorul devreme, în minutul 9, când Ionuţ Larie a deviat nefericit în propria poartă, la un corner executat de Claudiu Petrila. Zece minute mai târziu, Alexandru Dobre a dublat avantajul, deviind șutul lui Elvir Koljic.
Farul a reintrat în joc după pauză, prin golul lui Ionuţ Vînă (min. 56), care a trimis precis la vinclu, însă speranțele constănțenilor au fost risipite de același Dobre (min. 67), autorul unei lovituri de cap decisive, după o centrare deviată de Larie.
Echipa lui Gheorghe Hagi traversează o perioadă dificilă, ajungând la patru etape fără victorie – două egaluri și două înfrângeri. În schimb, Rapid bifat a doua victorie consecutivă, după eșecul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt.
***
FC Rapid Bucureşti - FC Farul Constanţa 3-1 (2-0), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti
Au marcat: Ionuţ Larie (autogol, 9), Alexandru Dobre (20, 67), respectiv Ionuţ Vînă (56).
Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)
Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov)
Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF
