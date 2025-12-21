FCSB a câştigat derbyul cu Rapid cu 2-1 în Superligă. Reacțiile jucătorilor și antrenorilor

FCSB a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a a Superligii de fotbal.

Campioana a deschis scorul prin Darius Olaru (24), cu un şut la colţul lung, după o combinaţie cu Daniel Bîrligea. Florin Tănase (75 - penalty) a marcat al doilea gol al gazdelor, după un henţ comis de Denis Ciobotariu.

Golul echipei Rapid a fost reuşit de Alexandru Dobre (86 - penalty), după ce Danijel Graovac l-a faultat în careu pe Claudiu Petrila. A fost primul penalty primit de Rapid în acest campionat.

FCSB a mai avut ocazii de gol

FCSB a mai avut ocazii de gol prin Mihai Toma (45+1) şi Daniel Bîrligea (47), dar de fiecare dată portarul Marian Aioani s-a remarcat.

De partea cealaltă, TobiasChristensen (49) a şutat peste poarăt din marginea careului, iar Claudiu Petrila (57) a trimis cu capul pe lângă poartă din 8 metri.

La meci au asistat 30.903 spectatori.

FCSB a ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii şi trei egaluri.

Rapid are o singură victorie în cinci etape, un egal şi trei eşecuri.

În tur, scorul a fost egal, 2-2.

FC FCSB - FC Rapid Bucureşti 2-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Darius Olaru (24), Florin Tănase (75 - penalty), respectiv Alexandru Dobre (86 - penalty).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Ferencz Tunyogi (Zalău)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

Denis Ciobotariu (Rapid) - Pentru a ne bate în play-off trebuie să schimbăm această faţă

Fundaşul Denis Ciobotariu a afirmat, duminică, la finalul derbyului că pentru a putea face faţă cu brio în play-off formaţia sa, Rapid Bucureşti, ar trebui să schimbe această faţă.

"Cred că am făcut o a doua repriză mai bună, după ce am luat golul de 0-2 am început să jucăm mult mai bine. Nu înţeleg de ce, nu îmi dau seama. Jucăm la antrenamente, dar în teren pare că avem o teamă sau nu ştiu. Nu ştiu de ce începem atât de greu aceste derbyuri, ar trebui să le începem mult mai bine. Eu nu am niciun trac, poate alţii au, nu pot să mă pronunţ. Din păcate, au fost prea puţine momente de care să putem profita, ca să putem să ne batem în play-off trebuie să schimbăm această faţă", a declarat Ciobotariu la televiziunile deţinătoare de drepturi.

"Nu ştiu dacă am arătat de primul loc, dar putem spune că ne-am bătut de la egal la egal cu FCSB, care este campioana României. Mă îngrijorează faptul că în ultimele partide nu am jucat, cred că acesta este lucrul la care ar trebui să ne gândim cu toţii. Trebuie să revenim după pauză cu altă faţă, mult mai puternici şi să arătăm mult mai bine. Despre asta este vorba, jocul nostru în ultimele etape nu a fost foarte strălucit şi trebuie să schimbăm asta", a mai spus jucătorul echipei Rapid.

Darius Olaru (FCSB) - Am făcut o partidă bună, am meritat cele trei puncte

Căpitanul echipei de fotbal FCSB, Darius Olaru, a declarat, duminică seara, după victoria cu FC Rapid, că formaţia sa a făcut o partidă bună şi a meritat cele trei puncte.

"Ştiam că e un derby, că ne aşteaptă un meci dificil, cu un adversar bun, care e pe primul loc. Ne bucurăm că am făcut o partidă bună şi spun eu că am meritat cele trei puncte. Toată echipa a făcut un joc bun şi per total am meritat victoria, pentru dăruinţă şi pentru tot efortul depus. Victoria cu Feyenoord ne-a dat un moral foarte bun pentru meciurile astea. Şi mă bucur că am încheiat anul aşa, cumva însă îmi pare rău că s-a terminat campionatul acum", a spus Olaru la postul DigiSport.

"În astfel de meciuri e important ca unii jucători să deblocheze meciul cu o astfel de execuţie. Mă bucur că mi-a ieşit acea fază, îi mulţumesc şi lui Bîrligea că mi-a aşezat mingea perfect şi a ieşit un gol frumos. Ştiu că pot mult mai mult. Ce am făcut acum un an sau doi e foarte greu să egalez, dar aşa este în acest sezon. Eu mă pregătesc să fiu din ce în ce mai bun", a adăugat autorul primului gol al întâlnirii.

Alexandru Dobre (Rapid) - Campionatul e ca un maraton, acum trecem printr-o perioadă mai puţin bună

Căpitanul echipei de fotbal Rapid, Alexandru Dobre, a declarat la finalul partidei că lupta din campionat este ca un maraton şi că formaţia sa traversează în acest moment o perioadă mai puţin bună.

"Campionatul este ca un maraton, ai perioade mai bune, mai puţin bune. Acum trecem printr-o perioadă mai puţin bună. Vom face un rezumat asupra a ceea ce s-a jucat până acum, vom încerca să îmbunătăţim. Sperăm să arătăm altă faţă anul viitor, să prindem play-off-ul şi să ne îndeplinim obiectivul. Vrem să ridicăm la standardul, să ne îndeplinim obiectivul. Standardul suporterilor noştri este ridicat şi din păcate nu putem să le oferim acelaşi lucru înapoi. Sper să revenim mai puternici şi să ne luptăm pentru campionat. Ne dorim să fim acolo sus. Noi vrem să câştigăm şi campionatul, dar asta ar fi un bonus", a declarat Dobre la televiziunile deţinătoare de drepturi.

"Sunt trist, supărat, nu prea am cuvinte să spun ceea ce simt, este dezamăgitor. Am făcut o primă repriză slabă. În a doua repriză ne-am revenit, am făcut pressing mult mai sus, dar nu au fost suficient. Am marcat, ceea ce ne-a dat speranţe că putem reveni în joc. La Hromada cred că a fost penalty, dar asta este. L-am rugat pe arbitru să meargă să vadă, dar ştiţi că noi cu penaltyurile... Nu prea nu are rost să mai discutăm despre acest penalty. FCSB e o echipă bună, joacă bine şi în campionat şi în cupele europene, dar cred că şi noi i-am dominat în a doua repriză. Am încercat să revenim, dar asta este", a mai spus Dobre.

Valentin Creţu (FCSB) - E o victorie mare, aveam mare nevoie de puncte

Fundaşul echipei de fotbal FCSB, Valentin Creţu, a declarat că succesul este unul mare deoarece formaţia sa avea nevoie de puncte.

"E o victorie mare, aveam mare nevoie de puncte, pentru că toate câştigaseră acolo sus. Trei puncte la final de an, mai ales într-un derby, eu spun că e benefic. În prima repriză noi am jucat foarte bine. Adversarii au şi ei orgoliu, au intrat mai bine în repriza a doua, au venit peste noi şi au avut şi câteva ocazii. Dar eu spun că am făcut un joc bun şi am meritat victoria. Am avut energie să ne revenim pe final de an. Asta e important pentru obiectivul nostru, băieţii au dat dovadă de caracter. Am revenit, deşi am avut multe meciuri şi mulţi accidentaţi. Nu e uşor, dar sunt mândru şi fericit pentru că am încheiat anul bine", a spus Creţu la postul DigiSport.

"Am turat motoarele, pentru că eram destul de jos în clasament. Nu ne-a ieşit cum trebuie după doi ani grei, cu performanţe. Nu a fost deloc uşor. A fost o încărcătură, şi fizic, şi mental. Dar ne bucurăm că am revenit şi asta e cel mai important", a adăugat fundaşul.

Florin Tănase (FCSB) - Per total, victoria noastră cu Rapid este meritată

Jucătorul Florin Tănase a afirmat, duminică, după derbyul cu Rapid, câştigat de FCSB cu scorul de 2-1, că victoria formaţiei sale este meritată, chiar dacă adversarii au controlat a doua parte a jocului.

"O victorie mare, în derby, suntem fericiţi. Cred eu că am făcut o primă repriză foarte bună, după care în a doua repriză ei au avut controlul jocului. Dar, per total e o victorie meritată. La final aşa ne place nouă să trăim cu emoţii. E bine că s-a terminat aşa, nu mai contează. Da, e frumos fotbalul când sunt emoţii", a declarat Florin Tănase la televiziunile deţinătoare de drepturi.

"În 2026 trebuie să fim pregătiţi, să facem o perioadă de cantonament bună. Trebuie să ne întoarcem cu dorinţa mare de a demonstra că suntem cea mai bună echipă din România, aşa cum am făcut în ultimele meciuri. Acum nu mi se pare că suntem cea mai bună echipă din România. În prima repriză, da, în a doua, nu. Trebuie să jucăm, să învăţăm să jucăm până în ultimul minut la fel. E o diferenţă pe care trebuie să o recuperăm. Trebuie să fim conştienţi şi să jucăm fiecare meci la victorie", a mai adăugat jucătorul campioanei.

Constantin Gâlcă (Rapid) - Am terminat rău anul, trebuie să vină jucători noi

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat că formaţia sa a terminat rău anul şi că are neapărat nevoie de jucători noi.

"Am terminat foarte rău anul, ăsta e adevărul. Am luat un punct în ultimele trei etape, nu am arătat bine. Am făcut greşeli mari... Din punctul meu de vedere trebuie să schimbăm echipa, trebuie să vină jucători noi, pentru că ne dorim să fim acolo sus, să ne batem la obiectivul de cupă europeană. Ne trebuie jucători, şi la mijloc, şi în atac, şi pe benzi, este nevoie ca să venim de pe banca de rezerve cu un plus", a spus tehnicianul la postul DigiSport.

"Eu cred că acest lot nu poate susţine ritmul până la finalul campionatului. Poate sunt eu de vină... poate alt antrenor poate. Eu nu, eu spun că ne mai trebuie jucători. Să ne batem la campionat? Nu, nu cred. Noi tot ceea ce am făcut până acum am făcut pe o organizare foarte bună, dar ne trebuie jucători. Valoric vorbesc, numeric suntem mulţi. Vom vedea, păcat pentru suporterii noştri, deoarece ne-au susţinut peste tot şi cred că meritau altceva", a adăugat el.

Antrenorul susţine că jucătorii săi nu au avut curaj şi că ar fi trebuit să joace de la început cum au făcut-o în repriza a doua.

"Am început meciul la fel ca în tur. În repriza a doua am început să jucăm, dar am făcut greşeli foarte mari, atât la primul gol, cât şi la penalty. Nu poţi de fiecare dată când joci împotriva celor de la FCSB să revii. Dacă jucam de la început ca pe final, da. Dar nu am făcut-o, n-am avut curaj, n-am arătat personalitate în teren. Iar FCSB e o echipă bună, care ştie să gestioneze momentele astea. Eu cred că trebuia să jucăm din primul minut aşa cum am făcut-o în a doua repriză. FCSB e o echipă care poate intra în play-off şi se poate bate la titlu", a menţionat el.

Constantin Gâlcă este de părere că Rapid merita încă un penalty la faultul lui Adrian Şut asupra lui Jakub Hromada din minutul 90+3.

"Pentru mine Hromada avea prim-planul şi a fost împins din spate. Nu ştiu intensitatea, dar l-a împins clar. Aşa că pentru mine e penalty. Dar decizia e luată de arbitru", a subliniat Gâlcă.

Elias Charalambous (FCSB) - Am câştigat cu Rapid trei puncte foarte importante în lupta pentru campionat

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat că victoria este foarte importantă în economia luptei pentru câştigarea campionatului.

"Este o victorie foarte importantă în această seară. Sunt trei puncte importante în lupta pentru acest campionat. Era foarte important pentru noi să câştigăm. Am dominat meciul, mai ales în prima repriză. Cred că puteam să mai înscriem, faţă de acel gol, am fost agresivi, apoi în repriza a doua am început bine cu acea ocazie a lui Bîrligea. Am arătat atitudinea de care aveam nevoie, am reuşit să înscriem un al doilea gol, dar a trebuit să suferim până la final. Trebuie să îi felicit pe băieţi şi pe suporteri. Cred că rezultatul este corect", a declarat Charalambous la televiziunile deţinătoare de drepturi.

"Ca să câştigi un astfel de meci, trebuie să fie un efort de echipă. Am reuşit să luăm trei puncte. Acum este timpul pentru odihnă, să ne bucurăm de Crăciun. Dacă vom fi sănătoşi, restul va veni. Avem un drum lung în faţa noastră şi trebuie să continuăm să muncim. Am sentimentul că jucăm din ce în ce mai bine. Vom încerca tot ce putem să câştigăm titlul, pas cu pas, meci cu meci", a mai spus antrenorul cipriot.

