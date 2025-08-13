Data publicării:

Legendă a tenisului feminin, diagnosticată cu o boală incurabilă. Ce simptome are fosta campioană de Grand Slam

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sport
foto ilustrativ: Pexels
foto ilustrativ: Pexels

Aceasta a decis să vorbească despre boala de care suferă pentru a crește gradul de conștientizare.

Fosta jucătoare Monica Seles, câștigătoare a nouă turnee de Grand Slam, a dezvăluit că suferă de trei ani de „miastenia graves”, o boală autoimună cronică și neuromusculară care se manifestă prin oboseală și slăbiciune la nivelul mușchilor scheletici, scrie EFE, citat de Agerpres.

La 51 de ani, Seles, născută în Iugoslavia, dar acum cu cetățenie americană, a decis să își dezvăluie suferința cu doar câteva zile înainte de începerea US Open pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la această boală.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Good Morning America (@goodmorningamerica)

„Jucam tenis cu niște copii, membri ai familiei, și am ratat o minge. Era ca și cum aș fi văzut două mingi. Erau simptome pe care nu le puteam ignora. Mi-a luat timp să le asimilez și să pot vorbi deschis despre asta, pentru că este foarte dificil. Mă afectează foarte mult zilnic”, a spus Seles într-un interviu acordat pentru Associated Press.

Carieră schimbată de incidentul din Hamburg

Seles a câștigat opt titluri de Grand Slam între 16 și 19 ani, dar a suferit un atac cu cuțitul la Hamburg în 1993, în timp ce juca un meci, ceea ce a ținut-o departe de teren timp de doi ani. 

Aceasta a mai câștigat doar un singur turneu major după acel incident. S-a retras definitiv în 2003, cu 53 de titluri la activ și 178 de săptămâni în fruntea clasamentului WTA.

Miastenia gravis este o afecțiune fără leac în prezent. 

