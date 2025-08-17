Data actualizării: | Data publicării:

Emma Răducanu, mărturie despre ”cel mai rău lucru pe care l-a trăit vreodată”

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport
Emma Răducanu
Emma Răducanu

Emma Răducanu a relatat prin ce situație dificilă a trecut.

Vezi și - Incredibil: Emma Răducanu a cerut să fie dat afară un copil mic care plângea - Video

Fosta campioană de la US Open a avut parte de o împrejurare problematică, la Dubai, la mijlocul lunii februarie 2025, în cadrul unui meci cu Karolina Muchova. Ea a fost abordată de un bărbat despre care WTA afirma că este ”obsedat” de sportivă.

Ema, afectată, a stat ascunsă după scaunul arbitrului

Emma Răducanu a fost vizibil deranjată și a stat ascunsă după scaunul arbitrului, după ce l-a văzut pe individ pe bărbatu în primele rânduri de scaune din public. Apoi, a început să plângă.

Într-un interviu oferit recent pentru The Guardian, a relatat despre acea întâmplare. Ema a zis că acum este mult mai atentă în viața de zi cu zi, deoarece nu dorește să aibă de-a face cu astfel de persoane.

”A fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată”

”Ceea ce s-a întâmplat în Dubai a fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată cu cineva aflat în atenția publicului. Îmi amintesc că imediat după mi-a fost foarte greu să ies în public. Am resimțit cu siguranță un fel de efect întârziat.

Dar am devenit mult mai atentă, mult mai, aș spune, precaută, și am mereu pe cineva cu mine. Nu prea mai ies singură. Fără plimbări solitare. Mereu am pe cineva care îmi acoperă spatele”, afirma sportiva britanică, conform newsbreak.com.

17 aug 2025, 10:02
