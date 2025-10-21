Întâlnire de gală între Novak Djokovic și Cristiano Ronaldo. Cum au fost fotografiați cei doi - FOTO

Novak Djokovic și Cristiano Ronaldo au fost fotografiați, inițial, în timpul unei întâlniri la Riad, stârnind un adevărat val de reacții pe rețelele de socializare în rândul fanilor. Fotografia, realizată în secret, îi arată pe cei doi sportivi stând pe terasa unui hotel de lux, discutând relaxat la o cafea, înconjurați de colaboratori apropiați.

Din câte se vede în fotografie, cei doi s-au întâlnit în Arabia Saudită. Cristiano Ronaldo joacă la echipa de fotbal Al Nassr, iar Novak Djokovic a participat la Six Kings Slam, un turneu de tenis desfășurat la ANB Arena din Riad în perioada 15 - 18 octombrie.

⚽️???? Novak Djokovic and Cristiano Ronaldo met up recently in Riyadh ???? pic.twitter.com/tTAuaP8ne4 — Olly Tennis ???????????? (@Olly_Tennis_) October 20, 2025

Djokovic și Ronaldo, schimb de autografe

Totuși, în cursul zilei de marți, întâlnirea a fost prezentată public chiar de Lisboa Racket Centre, un centru sportiv dedicat în special tenisului, dar și padelului și squashului.

Cei doi mari campioni sunt fotografiați ținând două tricouri semnate reciproc. Totodată, Novak i-a oferit lui Ronaldo și o rachetă cu autograf: „Pentru Cris. CR7. Siuuuu”, cu referire la modul în care își sărbătorește fotbalistul succesele pe teren.

???? Novak Djokovic and Cristiano Ronaldo meet-up in the racket club..



They exchanged T-shirts and Novak gifted a signed ball and racket to Ronaldo. “For Cris” pic.twitter.com/ZvDxJ3MU9k — SK (@Djoko_UTD) October 21, 2025

Djokovic a vorbit cu admirație despre superstarul portughez, considerându-l una dintre sursele sale de inspirație pentru longevitate și disciplină. „Nole”, în vârstă de 38 de ani, este cu doi ani mai tânăr decât Cristiano.



„Vreau să văd cât de departe pot ajunge. Dacă te uiți la sportul mondial, LeBron James este încă puternic la 40 de ani, Cristiano Ronaldo, Tom Brady… E incredibil. Ei mă inspiră”, a spus Djokovic cu doar câteva zile în urmă.

Ambii sportivi, titani ai fotbalului și tenisului mondial, nu-și arată vârsta. Cei doi concurează la cel mai înalt nivel în continuare, deși au împlinit, respectiv urmează să împlinească 40 de ani.