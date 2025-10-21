€ 5.0832
Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 16:00 21 Oct 2025

Întâlnire de gală între Novak Djokovic și Cristiano Ronaldo. Cum au fost fotografiați cei doi - FOTO
Autor: Iulia Horovei

novak djokovic cristiano ronaldo Colaj DCNews/Sursa foto: Agerpres
 

Novak Djokovic și Cristiano Ronaldo au stârnit un val de entuziasm pe rețelele de socializare.

Novak Djokovic și Cristiano Ronaldo au fost fotografiați, inițial, în timpul unei întâlniri la Riad, stârnind un adevărat val de reacții pe rețelele de socializare în rândul fanilor. Fotografia, realizată în secret, îi arată pe cei doi sportivi stând pe terasa unui hotel de lux, discutând relaxat la o cafea, înconjurați de colaboratori apropiați.

Din câte se vede în fotografie, cei doi s-au întâlnit în Arabia Saudită. Cristiano Ronaldo joacă la echipa de fotbal Al Nassr, iar Novak Djokovic a participat la Six Kings Slam, un turneu de tenis desfășurat la ANB Arena din Riad în perioada 15 - 18 octombrie.

Djokovic și Ronaldo, schimb de autografe

Totuși, în cursul zilei de marți, întâlnirea a fost prezentată public chiar de Lisboa Racket Centre, un centru sportiv dedicat în special tenisului, dar și padelului și squashului.

Cei doi mari campioni sunt fotografiați ținând două tricouri semnate reciproc. Totodată, Novak i-a oferit lui Ronaldo și o rachetă cu autograf: „Pentru Cris. CR7. Siuuuu”, cu referire la modul în care își sărbătorește fotbalistul succesele pe teren.

 

Djokovic a vorbit cu admirație despre superstarul portughez, considerându-l una dintre sursele sale de inspirație pentru longevitate și disciplină. „Nole”, în vârstă de 38 de ani, este cu doi ani mai tânăr decât Cristiano.
 
 „Vreau să văd cât de departe pot ajunge. Dacă te uiți la sportul mondial, LeBron James este încă puternic la 40 de ani, Cristiano Ronaldo, Tom Brady… E incredibil. Ei mă inspiră”, a spus Djokovic cu doar câteva zile în urmă.

Ambii sportivi, titani ai fotbalului și tenisului mondial, nu-și arată vârsta. Cei doi concurează la cel mai înalt nivel în continuare, deși au împlinit, respectiv urmează să împlinească 40 de ani.

novak djokovic
cristiano ronaldo
fotbal
tenis
