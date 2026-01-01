€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Opt morți în noi atacuri americane asupra navelor din Venezuela
Data actualizării: 10:07 01 Ian 2026 | Data publicării: 10:06 01 Ian 2026

Opt morți în noi atacuri americane asupra navelor din Venezuela
Autor: Iulia Horovei

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Nu mai puțin de opt persoane și-au pierdut viața, în ultimele 48 de ore, în urma atacurilor SUA asupra navelor implicate în traficul de droguri în Venezuela.

Statele Unite au anunţat miercuri că au efectuat noi atacuri aeriene în ultimele 48 de ore împotriva a ceea ce administraţia Trump descrie drept nave implicate în traficul de droguri, omorând cel puţin opt persoane, relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump desfăşoară o campanie militară în Caraibe şi Pacific din septembrie, în numele luptei împotriva traficului de droguri, având în vizor în special puterea venezueleană.

Cinci morți în Ajunul Anului Nou

Armata a ţintit miercuri alte două nave, a anunţat SOUTHCOM, comandamentul american pentru America Latină şi Caraibe, într-un mesaj pe X. „Serviciile de informaţii au confirmat că aceste nave foloseau rute cunoscute pentru traficul de droguri şi aveau legătură cu acest trafic”, a afirmat acesta.

„În total, cinci narcoterorişti au fost ucişi în timpul acestor operaţiuni”, a precizat SOUTHCOM, administraţia Trump asimilându-i pe traficanţii de droguri cu teroriştii.

Mai devreme miercuri, Washingtonul anunţase noi atacuri, care avut loc în ziua precedentă. Trei persoane aflate la bordul unei nave au fost ucise în primul atac, în timp ce persoanele aflate la bordul altor două nave „au sărit peste bord şi au fugit”, a relatat SOUTHCOM, din nou pe X.

Peste 100 de decese în urma atacurilor americane în Caraibe și Pacific

SOUTHCOM nu a precizat unde au fost efectuate aceste noi operaţiuni, dar aproximativ o sută de persoane au fost ucise în atacuri similare americane în Caraibe şi Pacific. Cu atacurile din ultimele 48 de ore, numărul total de decese raportate a crescut la 115.

Comandamentul american asigură că a lansat o operaţiune de salvare după atacurile efectuate marţi, un nivel de detaliu rar întâlnit în această campanie.

Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Venezuelei de luni de zile, încercând să forţeze plecarea preşedintelui Nicolás Maduro, pe care Washingtonul îl acuză că se află la conducerea unei vaste reţele de trafic de droguri.

Liderul venezuelean neagă acuzaţiile şi acuză Statele Unite că încearcă să destabilizeze guvernul său pentru a confisca rezervele de petrol ale ţării.

Luni, preşedintele american a afirmat că Statele Unite au distrus o zonă de acostare folosită de nave acuzate că participă la traficul de droguri în Venezuela, un posibil prim atac terestru de la începutul acestei campanii militare.

Legalitatea acestei campanii este larg pusă sub semnul întrebării de către experţi.

Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a îndemnat autorităţile americane să ancheteze asupra legalităţii acestor atacuri, menţionând „indicii puternice” ale unor execuţii „extrajudiciare”, scrie Agerpres.

Citește și: Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
venezuela
morti
atac
nave
droguri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Mesaje de Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pentru 1 ianuarie
Publicat acum 35 minute
Explozie în noaptea de Anul Nou, într-o stațiune de schi extrem de populară. Sunt cel puțin 10 morți - VIDEO
Publicat acum 47 minute
Tragedie în noaptea de Revelion: Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor
Publicat acum 50 minute
Opt morți în noi atacuri americane asupra navelor din Venezuela
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Culoarea ținutei purtate de Revelion și mesajul ei pentru 2026: Ce au atras românii în noul an, fără să știe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Publicat pe 30 Dec 2025
Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 30 Dec 2025
Bolojan, anunț privind taxele și impozitele în 2026
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close