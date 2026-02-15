Suspect reținut în cazul morții lui Gheorghe Chindriş. Un tânăr de 26 de ani, ridicat de polițiști

Este vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani din judeţul Mureş, pe care Gheorghe Chindriş l-ar fi cunoscut pe internet şi l-ar fi invitat în casa sa din judeţul Cluj, transmite România TV.

Potrivit sursei citate, Chindriş a fost găsit mort într-o cameră de la etajul casei sale, într-o baltă de sânge, cu urme de violenţă, iar locuinţa sa era răvăşită. Anchetatorii spun că Gheorghe Chindriş ar fi murit în urma mai multor lovituri la cap cu un calorifer.

Anchetatorii ar fi găsit asupra suspectului de omor mai multe bijuterii din aur dar şi o sumă importantă de bani: 15.000 de lei. Oamenii legii suspectează că aceşti bani dar şi bijuteriile ar fi fost luate din casa lui Chindriş.

Cercetările continuă.