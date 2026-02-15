€ 5.0943
DCNews Stiri Crimă în Dolj: Un bărbat și-a ucis vecinul, apoi l-a jefuit
Data actualizării: 11:47 15 Feb 2026 | Data publicării: 11:46 15 Feb 2026

Crimă în Dolj: Un bărbat și-a ucis vecinul, apoi l-a jefuit
Autor: Doinița Manic

imagine de la locul unei crime Bărbatul din Dolj dăduse buzna în curtea vecinului său. Sursa foto: Freepik

Un bărbat de 39 de ani din județul Dolj este suspectat că și-a omorât vecinul, apoi l-a jefuit.

Un bărbat de 39 de ani din comuna Vela, județul Dolj, bănuit de uciderea şi tâlhărirea, vineri seara, a unui consătean de 59 de ani, a fost reţinut de poliţişti, a anunţat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj.

VEZI ȘI: Caz cutremurător în Tulcea. Copil de 3 ani, înfometat, bătut crunt, apoi lăsat să moară de propria mamă și iubitul acesteia

"În continuarea activităţilor investigativ-operative complexe şi de cercetare desfăşurate de colectivul format din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale, coordonat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, însoţiţi de medic legist din cadrul IML Craiova, s-a stabilit faptul că, în seara zilei de 13 februarie a.c., bărbatul de 39 de ani, ar fi pătruns în curtea bărbatului de 59 de ani, din comuna Vela şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-despicător, acţiune care a condus la decesul bărbatului de 59 de ani, ulterior sustrăgându-i 4.000 de lei şi părăsind locuinţa", au transmis reprezentanţii IPJ Dolj, potrivit Agerpres.

Suspectul a fost reținut pentru omor calificat

În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de bărbatul de 39 de ani, pentru infracţiunile de omor calificat şi tâlhârie calificată, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul zilei de duminică, persoana reţinută va fi prezentată Tribunalului Dolj cu propunerea de luarea unei măsuri preventive", a arătat IPJ Dolj, într-un comunicat de presă.

Vecinul criminalului a fost găsit mort de o femeie din localitate

Bărbatul de 56 de ani a fost descoperit mort în locuinţă, sâmbătă, de către o femeie din localitate, care a sunat la Poliție.

La scurt timp, în urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, a fost identificat bărbatul, de 39 de ani, din comuna Vela, bănuit de comiterea faptei. 

crima
dolj
