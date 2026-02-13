€ 5.0943
DCNews Stiri Scriitorul Zamfir Bălan, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Data publicării: 15:22 13 Feb 2026

EXCLUSIV Scriitorul Zamfir Bălan, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu scriitorul Zamfir Bălan Scriitorul Zamfir Bălan este invitatul săptămânii la De Ce Citim

Scriitorul Zamfir Bălan vine la emisiunea De Ce Citim.

Sâmbătă, 14 februarie, începând cu ora 17.00, scriitorii Flaviu George Predescu și Zamfir Bălan, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre cartea Ceasornicarul, Ed. Eikon, 2025 și alte subiecte.  

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ! 

de ce citim
flaviu predescu
Zamfir Bălan
