Sâmbătă, 14 februarie, începând cu ora 17.00, scriitorii Flaviu George Predescu și Zamfir Bălan, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre cartea Ceasornicarul, Ed. Eikon, 2025 și alte subiecte.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!