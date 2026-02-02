€ 5.0959
Stiri

Școala din România: problemele care nu mai pot fi ignorate. Interviu cu Eugen Ilea, la DC Edu
Data actualizării: 19:55 02 Feb 2026 | Data publicării: 12:49 02 Feb 2026

Școala din România: problemele care nu mai pot fi ignorate. Interviu cu Eugen Ilea, la DC Edu
Autor: Alexandra Curtache

cursuri-elevi-alegeri_72582300 Tot mai mulți profesori se confruntă cu provocări care par să nu aibă o soluție simplă, iar impactul lor asupra învățământului devine tot mai vizibil. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gpointstudio

Educația românească se află într-un moment critic, iar întrebările fără răspuns se adună: cine își asumă reformele, care sunt adevăratele probleme ale școlii și unde este rolul părinților în acest peisaj tot mai complicat?

Ce se întâmplă cu școala românească? De ce educația pare blocată într-o criză fără soluții clare? DC EDU aduce în prim-plan întrebările care îi preocupă pe părinți, profesori și elevi.

Invitatul ediției este Eugen Ilea, Președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU.

Temele ediției

  • Educația, în căutarea unui Ministru
  • Ce se întâmplă cu învățământul românesc? Problemele educației 
  • Calitatea educației din perspectiva rezultatelor
  • De ce avem analfabetism funcțional?
  • Cadrele didactice: între dificultăți și nevoia de calitate
  • Fenomenul meditațiilor
  • Realități ale școlii: scăderea disciplinei, bullying, violență, droguri
  • Dependența de tehnologie și riscurile ei
  • Rolul părinților în educație. Colaborarea cu școala 
  • Implicarea Federației PROEDU în problemele educației 

O discuție directă, cu soluții și perspective din interiorul sistemului. Nu rata DC EDU, luni, 2 februarie, de la 20:00, pe DCNEWS.

DC EDU
scoala romaneasca
invatamant
educatie
cadre didactice
