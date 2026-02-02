Școala din România: problemele care nu mai pot fi ignorate. Interviu cu Eugen Ilea, la DC Edu

Ce se întâmplă cu școala românească? De ce educația pare blocată într-o criză fără soluții clare? DC EDU aduce în prim-plan întrebările care îi preocupă pe părinți, profesori și elevi.

Invitatul ediției este Eugen Ilea, Președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU.

Temele ediției

Educația, în căutarea unui Ministru

Ce se întâmplă cu învățământul românesc? Problemele educației

Calitatea educației din perspectiva rezultatelor

De ce avem analfabetism funcțional?

Cadrele didactice: între dificultăți și nevoia de calitate

Fenomenul meditațiilor

Realități ale școlii: scăderea disciplinei, bullying, violență, droguri

Dependența de tehnologie și riscurile ei

Rolul părinților în educație. Colaborarea cu școala

Implicarea Federației PROEDU în problemele educației

O discuție directă, cu soluții și perspective din interiorul sistemului.