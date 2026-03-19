Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria

Un amendament al Partidului Social Democrat la bugetul Ministerului Muncii, de ajutorare a pensionarilor vulnerabili cu 800 de lei, a blocat dezbaterile din Parlament, miercuri. Reprezentanții AUR au ales să nu voteze, deși erau prezenți la ședință. Chiar și după ce votul pe propunerea social-democraților a fost reluat, în urma unei ședinței care a avut loc în biroul lui Sorin Grindeanu, rezultatul a fost același, 23 PENTRU, 19 ÎMPOTRIVĂ și o abținere. Insuficient pentru a trece.

Respectivul amendament, care însumează aproximativ 1,1 miliarde de lei, adică 0,05% din PIB, poate reprezenta un motiv de divorț între Partidul Social Democrat și ceilalți parteneri de guvernare și poate deschide calea către mai multe scenarii de evoluție politică.

În primul rând, PSD poate decide să blocheze comisia de buget-finanțe, inclusiv prin lipsa cvorumului, fapt ce ar face imposibil votul final în plenul reunit al Parlamentului. Acest scenariu ar putea prelungi negocierile pentru adoptarea bugetului, posibil până la revenirea președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles.

În cazul în care bugetul trece de comisie, iar amendamentul Partidului Social Democrat va fi respins, acesta va ajunge din nou la vot în plen, la fel ca toate celelalte amendamente respinse în comisii.

A treia ipoteză este trecerea amendamentului ce prevede ajutorul unic pentru pensionarii vulnerabili, fapt ce ar însemna detensionarea problemelor dintre partidele de coaliție și adoptarea bugetului pe 2026.

Ilie Bolojan se menține practic în funcție datorită crizei, pe de o parte ca urmare a presiunii termenelor și îndeplinirii jaloanelor pentru absorbția de fonduri, iar pe de altă parte nici nu prea se înghesuie lumea să își asume rolul de prim-ministru într-un astfel de moment dificil.

Cum se reconfigurează scena politică dacă amendamentul PSD va fi motiv de divorț al partenerilor de coaliție?

În condițiile în care amendamentul PSD nu va trece în comisii sau în plen, iar legea bugetului o să cadă, acest lucru va cauza cel mai probabil plecarea premierului Ilie Bolojan și numirea unui alt prim-ministru, de la PNL, până la rotativă. Scenariul va deranja însă USR, care și-a manifestat susținerea pentru Ilie Bolojan în funcția de lider la Palatul Victoria. Pe de altă parte, și Ilie Bolojan ar putea să părăsească Partidul Național Liberal alături de parlamentari mai apropiați, iar o eventuală majoritate PSD+PNL+UDMR ar fi mult mai fragilă.

O altă posibilitate de guvernare, dacă Guvernul Bolojan o să cadă, este cu PSD, AUR și parlamentari neafiliați, coaliție care ar ridica temeri la Bruxelles, iar finanțarea se poate prăbuși.

A treia variantă de guvernare ar fi cu trecerea PSD în opoziție și PNL, AUR și USR (sau UDMR) la guvernare. Totuși, este puțin probabilă deoarece din punct de vedere ideologic, AUR și USR sunt diametral opuse, iar pe de altă parte, nici UDMR nu are o relație tocmai bună cu partidul lui George Simion. O astfel de coaliție ar reprezenta însă o problemă pentru PSD, fiindcă AUR va fi legitimat ca formațiune guvernamentală.

Există, de asemenea, și ipoteza unui Guvern tehnocrat susținut de forțele politice din Parlament.

Nu în ultimul rând, varianta alegerilor anticipate este dificil de pus în practică, mai ales având în vedere contextul intern și internațional actual, deoarece ar putea dura mai multe săptămâni și ar putea bloca îndeplinirea anumitor jaloane, împrumuturile pentru România și reducerea deficitului bugetar până al formarea unui nou guvern.

În plus, există riscul ca noul Parlament să aibă o structură asemnătoare ce necesită alianțe a trei-patru partide pentru a se putea guverna. AUR a crescut în ultimul an, însă după ce a respins cererea privind dislocarea de echipamente militare pe bazele din România, a nedumerit electoratul partidului și a mai temperat creșterea.