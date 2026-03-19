Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați

Ședința comisiilor reunite de buget-finanțe din Parlamentul României s-a amânat pentru ora 14:30.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că decizia coaliției aflate la guvernare este o victorie pentru persoanele vulnerabile. Întrebat ce se va întâmpla cu CASS-ul, Kelemen Hunor a răspuns că trebuie să fie urmată procedura legală.

„Trebuie să se meargă pe o procedură normală, că nu se poate modifica Codul fiscal prin legea bugetului, asta era ideea", a spus preşedintele UDMR.

Când a fost întrebat ce reacție anticipează din partea magistraților, Kelemen Hunor a declarat că nu se pricepe și că nu vrea să se implice.

„Nu ştiu, nu mă pricep eu. Eu am acceptat această propunere, dar nu vreau să mă bag", a spus Kelemen Hunor.

Declarații Sorin Grindeanu

„Ca președinte al Partidului Social Democrat, mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru partidul social democrat, ci pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități. Rămâne totuși un semn de întrebare cel legat de faptul că la fel ca și în alte situații când noi am venit cu o propunere a fost nevoie de multă tensiune și, până la urmă, s-a ajuns la soluția propusă de PSD și pot să vă dau exemplul pachetului de relansare economică.

Noi l-am propus în septembrie și a fost aprobat după șase luni. Acum, la fel, avem acest pachet de solidaritate propus de la începutul lunii februarie. A trebuit să parcurgem toate aceste proceduri, dar e bine că se termină cu bine. Sunt convins că și schemele propuse de ministrul Energiei și ministrul Agriculturii, legate de scumpirile la pompă, tot așa vor fi acceptate.

Aș avea dorința ca viteza, atunci când vine vorba de propunerile PSD, de decizie în cadrul coaliției, să fie una mai mare pentru că e bine pentru români, nu pentru altcineva”, a spus Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Întrebat dacă mai merge coaliția înainte, Sorin Grindeanu a spus că nu poate face predicții.

„Mi-e greu să fac predicții. Ce am anunțat eu acum câteva săptămâni, că avem propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înțelegeri în afara coaliției – nu le-am făcut. Într-un final înțelepciunea celorlalți din coaliție a revenit”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă se mai discută schimbarea premierului Bolojan, liderul PSD a spus că partidul pe care îl conduce va face o consultare după aprobarea bugetului pentru a evalua participarea la guvernare.

„Sunt lucruri anunțate în decembrie, vorbim de o consultare pe care o vom face în PSD după aprobarea bugetului. Noi facem o evaluare a participării la guvernare. Această evaluare cuprinde și modul în care a fost construit bugetul. Începe evaluarea în primul rând cu noi, cu miniștrii PSD”, a spus Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că amendamentul de la buget referitor la eliminarea CASS pentru anumite categorii, printre care mame şi veterani de război, va fi retras din proiectul de buget şi va fi promovat ca proiect de lege în Parlament.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, ce se va întâmpla cu amendamentul privind eliminarea CASS pentru anumite categorii, Grindeanu a spus: "Vom continua parcursul legislativ, acum e în Camera Deputaţilor, a trecut de Senat. Vom merge pe circuit legislativ. Amendamentul respectiv va fi retras din buget".

Sorin Grindeanu a afirmat că în cadrul partidului nu s-a schimbat nimic referitor la evaluarea participării la guvernare.

"Avem acea consultare. Sunt lucruri pe care le-am anunţat în luna decembrie, ştiţi foarte bine, nu s-a anulat absolut nimic. Vorbim de o consultare pe care să o facem în interiorul PSD-ului după aprobarea bugetului. Nu e niciun fel de schimbare. (...) Noi vom face ceea ce am anunţat la începutul lunii decembrie. Noi facem o evaluare, nu pe buget, noi facem o evaluare a participării la guvernare şi asta am anunţat la începutul lunii decembrie. Această evaluare cuprinde şi modul în care a fost construit bugetul, evident, cuprinde toată această perioadă şi începe evaluarea în primul rând cu noi, cu miniştrii PSD şi, după aceea, evident, cu întreaga activitate", a precizat liderul PSD, la Parlament.

Întrebat dacă se mai vorbeşte despre schimbarea premierului Ilie Bolojan, Grindeanu a răspuns: "Astăzi, în coaliţie, nu s-a vorbit".

Referitor la schemele de ajutor, respectiv plafonarea preţului la energie, el a menţionat că ministrul Bogdan Ivan a prezentat variantele.

"Sigur că astăzi şi mâine probabil vom fi foarte prinşi în Parlament - şi cei din Guvern şi coaliţia - cu adoptarea bugetului. Şi ţin să vă spun că am insistat să se stea oricât e nevoie astăzi, mâine, iar până la sfârşitul săptămânii să avem aprobat bugetul. Asta a fost o altă cerinţă a mea, dar, după aceea, rapid, trebuie să se discute despre variantele propuse de ministrul Energiei şi găsite rapid soluţii. Nu vreau să mai trec prin experienţe de tipul pachetului de relansare, când PSD-ul a venit şi a propus în septembrie acest pachet şi a fost aprobat în februarie", a explicat Sorin Grindeanu.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție. Aveam două posibilități: prima să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament - nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli.

Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și amânarea acestora pentru anii următori.

În aceste condiții vor fi reluate la prânz dezbaterile în Comisia de buget și după parcurgerea dezbaterilor ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen și în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul.

Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil, ceea ce rezolvă câteva aspecte importante. Pe de o parte, se asigură plățile curente către ministere, către autorități locale, către proiectele de investiții. De asemenea, se dă o predictibilitate în ceea ce privește finanțele țării și inclusiv perspectiva piețelor vizavi de România și putem să gestionăm activitatea curentă. Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a ajuns la întâlnirea solicitată de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Au ajuns și Varujan Pambuccian, liderul minorităților naționale, ministrul de Finanțe, dar și liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Potrivit Realtiatea Plus, premierul Ilie Bolojan nu vrea să participe la ședința de la ora 10:00. Nicușor Dan i-ar fi cerut primului-ministru să voteze pachetul social al PSD.

Știrea inițială:

Şedinţa liderilor coaliţiei de guvernare este programată să înceapă la ora 10:00, la Parlament.

Miercuri, Comisiile reunite de buget-finanţe trebuiau să finalizeze dezbaterile pe ordonatori principali de credite, să întocmească rapoartele, iar în cursul după-amiezii, începând cu ora 16:00, era programată să înceapă şedinţa plenului Parlamentului pentru a analiza proiectele Legii bugetului de stat şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Discuţiile s-au blocat însă, în jurul prânzului, pe un amendament al Partidului Social Democrat privind "pachetul de solidaritate". Voturile exprimate în Comisiile reunite de buget-finanţe au iscat dezbateri aprinse, acuze şi apoi întreruperea şedinţei. PSD şi PNL s-au acuzat reciproc, social-democraţii susţinând că "PNL, USR şi AUR şi-au dat mâna pentru sărăcirea poporului român", iar liberalii au spus că partenerii de la PSD "vor să arunce din nou în aer deficitul, din populism".

Şedinţa a fost reluată, la fel şi votul pe amendamentul PSD, însă acesta a fost încă o dată respins. Din nou au avut loc schimburi de replici între parlamentari, AUR anunţând că deputaţii şi senatorii formaţiunii nu se vor exprima prin vot în plenul reunit al Parlamentului la amendamentul PSD referitor la ajutorul "one-off" ("o singură dată" - n.r.) pentru pensionari, inclusiv militari, amendament depus la proiectul bugetului de stat.

Dezbaterile urmează să fie finalizate

În cursul serii, Comisiile reunite de buget-finanţe au decis suspendarea dezbaterilor fără a da un termen pentru reluarea lucrărilor.

"PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari. Vreau să fiu foarte clar. Nu cedăm şantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la pachetul de solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile. Dacă noua majoritate USR - PNL - AUR - POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi, atunci le urăm drum bun împreună!, a scris preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a subliniat că discuţiile politice sunt normale, dar blocarea bugetului nu este". "Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcţioneze cu frâna trasă: apar întârzieri, investiţiile se opresc, administraţiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe şi în lipsa predictibilităţii. În acelaşi timp, riscăm să pierdem ritmul investiţiilor din PNRR şi să transmitem un semnal greşit partenerilor externi şi pieţelor financiare, a scris Abrudean pe Facebook, după blocajul din Comisiile de buget-finanţe.

Şi preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că social-democraţii creează o "criză artificială" în Parlament, deoarece nu există o majoritate care să susţină propunerea lor pentru modificarea proiectului de buget pe anul 2026. "Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. (...) Întrebarea este cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest Parlament pentru propunerile lor inflaţioniste", a susţinut Dominic Fritz, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului.

Anterior blocajului, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, se declara convins că bugetul "va trece mâine, poimâine". "Nu pot să estimez, dar va trece, sunt convins de acest lucru", a spus Kelemen Hunor.

Din opoziţie, preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că, "spre deosebire de partidele iresponsabile care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit bugetar de peste 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil". "Punem pe masa ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii, cu persoanele cu dizabilităţi, bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali", a spus Simion, după suspendarea lucrărilor Comisiilor reunite de buget-finanţe.

Joi, conform programului iniţial aprobat de Birourile permanente ale celor două Camere, urma ca dezbaterile să fie finalizate, iar plenul Parlamentului să dea votul pe articole şi votul final pe proiectele bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.