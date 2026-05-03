Dronă descoperită pe un câmp, în Suceava, la 20 km de graniţa cu Ucraina - Video

Update: Autorităţile au informat, duminică după-amiază, că drona căzută pe teritoriul comunei Şerbăuţi "nu prezintă elemente de interes pirotehnic".

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, ancheta în acest caz are loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

"În continuarea informării privind obiectul fără pilot identificat în cursul acestei zile pe un teren agricol de la periferia comunei Şerbăuti, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate de către echipa de specialişti deplasată la faţa locului, s-a stabilit că drona nu prezintă elemente de interes pirotehnic. Cercetările şi verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii evenimentului sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava", a transmis IPJ.

Duminică, în jurul orei 12:15, Secția de Poliție Rurală Bălcăuți din cadrul Poliției Orașului Siret a fost sesizată direct de către o localnică cu privire la faptul că pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuti, jud. Suceava a fost identificat un aparat ce are caracteristicile unui apart de zbor fără pilot, de mici dimensiuni, tip drona.

Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență în zona indicată, stabilind că cele sesizate se confirmă, pe un câmp arat de la periferia comunei Șerbăuti fiind identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripționări letrice vizibile. Zona în care a fost identificat obiectul este situată la circa 20 km de granița cu Ucraina.

S-a procedat de urgență la delimitarea zonei adiacente, fiind solicitate echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei perimetrului de interes.

Au fost informate structurile specializate ale statului, verificările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, urmând a se stabili circumstanțele producerii evenimentului și a se dispune măsurile conforme, în funcție de constatările efectuate în teren și protocoalele incidente specifice.