Vremea în luna mai. ANM, la ce să ne așteptăm în următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni.
Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.
Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, transmite ANM.
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.
Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
de Anca Murgoci