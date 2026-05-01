Vremea în luna mai. ANM, la ce să ne așteptăm în următoarele patru săptămâni
Data publicării: 08:48 01 Mai 2026

Vremea în luna mai. ANM, la ce să ne așteptăm în următoarele patru săptămâni
Autor: Ioan-Radu Gava

umbrela in ploaie Foto: Unsplash

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, transmite ANM. 

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026 

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

