ANM, avertizare generală. Se anunță vreme rece, ploi, dar și ninsori. Cod Portocaliu de vânt

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare generală valabilă în intervalul 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00.

VEZI ȘI: Prognoza ANM până pe 28 mai: Vremea se schimbă radical în minivacanța de 1 Mai

Fenomene vizate: precipitații mixte la munte, în estul și sudul Transilvaniei, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, vreme rece, brumă.

Potrivit ANM, miercuri (22 aprilie), la munte și trecător în estul și în sudul Transilvaniei vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mai mari de 1400 m, în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, va ninge și se va depune strat nou de zăpadă (în medie 5 cm). Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile vestice și sud-vestice, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40...45 km/h.

Joi (23 aprilie) intensificări ale vântului vor fi în toate regiunile, cu rafale în general de 40...50 km/h, iar la munte și în regiunile nordice, estice și în centru, local de peste 55...60 km/h.

Miercuri și joi vremea va fi rece pentru această perioadă, astfel că în cursul nopților, pe alocuri, se va produce brumă, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul teritoriului.

Cod Galben de intensificări ale vântului. ANM, zonele vizate

Interval de valabilitate: 23 aprilie, ora 09:00 – 23 aprilie, ora 22:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Pe parcursul zilei de joi (23 aprilie), în Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei montane de 70...90 km/h.

Cod Portocaliu de intensificări puternice ale vântului

Interval de valabilitate: 23 aprilie, ora 12:00 – 23 aprilie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului



În intervalul menționat, în județele Botoșani, Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h. Intensificări puternice ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, la altitudini de peste 1600 m, cu rafale de 90...130 km/h.

Prognoza specială pentru București

ANM a emis și prognoza meteo specială pentru București.

Intervalul 22.04.2026 Ora 10:00 - 23.04.2026 Ora 09:00

Vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...15 grade, iar cea minimă de 2...5 grade.

Intervalul 23.04.2026 Ora 09:00 - 24.04.2026 Ora 10:00

Vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, cu viteze de 45-50 km/h, iar noaptea va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar cea minimă de 4-7 grade.



În intervalul 22 aprilie, ora 10 - 24 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme rece și intensificări ale vântului.