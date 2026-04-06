Alerte meteo de fenomene severe imediate. Vremea rea începe să facă pagube în țară/ Se anunță vreme rece, precipitații mixte și ninsori la munte!

De astăzi, de la ora 10:00, o informare meteo generală de intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol a intrat în vigoare. ”Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45...60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80...90 km/h. Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local 10...15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp. De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă” au anunțat meteorologii.

La această oră sunt și două alerte de Cod Portocaliu de vreme severă imediată:

până la ora 18:30, în județul Cluj, zona de munte de peste 1800 m, de intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

până la ora 18:00, în județul Botoşani: Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Vlăsinești, Dângeni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni, de intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

Vremea rea deja face pagube

Un copac şi doi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de vânt, luni, pe o stradă din municipiul Botoşani, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Potrivit oficialilor ISU Botoşani, copacul, care se afla în curtea Casei Memoriale Mihai Eminescu, a avariat, în cădere, un autoturism. De asemenea, a fost avariată şi reţeaua de gaz metan.

"Pompierii militari şi voluntari intervin, în aceste momente, pe strada Nicolae Iorga din municipiul Botoşani, unde un copac şi doi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de vânt, căzând peste un autoturism şi pe partea carosabilă. În cădere, copacul a avariat şi un contor de gaze naturale. Circulaţia rutieră este blocată pe strada Nicolae Iorga, pe tronsonul cuprins între intersecţia cu strada Trandafirilor şi Bulevardul Mihai Eminescu", au precizat reprezentanţii ISU Botoşani.

Conform aceloraşi surse, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.