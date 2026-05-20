Dom de căldură peste Europa. Temperaturile cresc cu 15 grade mai mult peste normalul lunii mai

La doar câteva zile după o intruziune arctică neobișnuit de rece, care a durat mai multe zile, o inversare completă a regimului sinoptic de deasupra Europei este pe cale să aibă loc. Un dom de căldură se dezvoltă pe o mare parte a continentului.

Astfel, continentul european se pregătește pentru o schimbare atmosferică dramatică, pe măsură ce se îndreaptă spre ultimele două săptămâni ale lunii mai, scrie Severe Weather.

Temperaturile vor fi cu aproximativ 15 grade peste normalul lunii mai

Forța motrice din spatele acestei inversări de tipar este o consolidare a crestei superioare din Africa de Nord-Vest, care se extinde în Europa de Vest și Centrală. Această caracteristică evoluează într-un fenomen clasic de Dom de Căldură, în care presiunea înaltă persistentă acționează ca un capac termic, captând și comprimând continuu aerul care se scufundă.

Potrivit meteorologilor, mai multe zone din sud-vestul și vestul Europei se pregătesc pentru primele „zile de căldură” oficiale ale anului. Se preconizează că temperaturile din Spania și Portugalia vor crește și peste 35 de grade.

Această masă de aer cald în creștere se va răspândi treptat spre nord și est, împingând maximele de după-amiază la peste 25 de grade în cea mai mare parte a Europei de Vest, inclusiv în Regatul Unit, Franța și Europa Centrală. Temperaturile vor fi cu aproximativ 15 grade peste normalul lunii mai.

Ce este un dom de căldură

Când avem valuri de căldură semnificative și istorice, care doboară recorduri, vorbim despre dom de căldură. Domul de căldură este de obicei caracteristica dominantă a tiparelor meteorologice de vară pe ambele continente.

Numim acest fenomen o cupolă termică atunci când se dezvoltă temperaturi extrem de ridicate.

Modelul crestelor de nivel superior, sau masa de aer foarte cald din altitudinile mai mari, cunoscută și sub numele de High Superior (sau High de blocare), formează de obicei domul de căldură. Acest model meteorologic aduce temperaturi ridicate, uneori record, în regiunea de dedesubt.

Acest termen este folosit atunci când o zonă extinsă de aer de înaltă presiune se blochează pe o mare parte a continentului. Dacă evenimentul este remarcabil de stabil și extrem, acesta durează de obicei câteva zile sau săptămâni. Cupola termică funcționează ca un capac pe o oală.