Prognoza meteo pentru a doua jumătate a lunii aprilie. ANM: Ciclon peste România, vineri, apoi o masă de aer polar aduce ploi și frig

Potrivit estimărilor meteorologice pentru a doua jumătate a lunii aprilie, România va fi afectată de un ciclon începând de mâine, iar apoi o masă de aer polar va veni cu ploi și frig în țara noastră. Totuși, vremea se va încălzi treptat spre finalul lunii aprilie, potrivit meteorologilor.

Cum a fost vremea în prima parte a lunii aprilie

"În țara noastră, prima jumătate a lunii aprilie a fost caracterizată de o vreme capricioasă, în care s-au remarcat intervalele cu temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit (1-3 și 8-12 aprilie), cu intensificări ale vântului (1,2, 6-9 și 13 aprilie atenționate prin coduri galbene generale și mesaje de informare, iar la peste 1600 m în Carpații Meridionali și de Curbură chiar cu coduri portocalii) și cele cu precipitații sub toate formele (mai ales ploi în zonele joase, predominant lapoviță și ninsoare în zonele de munte, dar trecător și averse de măzăriche și descărcări electrice).

De remarcat sunt și temperaturile minime în general negative ce s-au înregistrat în nopțile din perioada 9-12 aprilie, coroborate și cu un cer mai degajat de nori, ce au favorizat producerea brumei (fenomen considerat periculos după data de 20 martie) în special în jumătatea de nord a teritoriului.

Ziua care ne-a adus aminte că ne îndreptăm spre vară

A existat și o zi, cea din 6 aprilie, care ne-a adus aminte că ne îndreptăm spre sezonul cald, când am înregistrat valori termice ale pragului de vară și anume 25...26 de grade la mai multe stații meteorologice din Oltenia, nord-estul Munteniei și sud-vestul Moldovei.

Până la finalul acestei săptămâni (18-19 aprilie), regimul termic va fi în general apropiat de mediile multianuale, astfel că cele mai ridicate temperaturi maxime, până în jurul a 20 de grade, sunt de așteptat în vestul și local în sudul țării.

Ciclon peste România, mâine, 17 aprilie

Pe parcursul zilei de vineri, 17 aprilie, un front atmosferic rece, aferent unui ciclon D1 (prezent în zona Câmpiei Ruse), fig.1, va traversa țara de la nord către sud și va determina perioade cu înnorări temporar accentuate, ploi mai ales sub formă de aversă (ce vor putea atinge izolat 20...30 l/mp), însoțite de descărcări electrice în nord, centru și nord-est, iar spre seară și noaptea în sud și sud-est.

Sâmbătă, 18 aprilie, vor mai fi averse în general slabe cantitativ, pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum și în zonele montane aferente, în timp ce duminică, 19 aprilie, vom avea parte de o vreme predominant frumoasă, cu ploi izolate, posibil în regiunile extracarpatice.

Aer polar în intervalul 20-23 aprilie. ANM anunță vreme instabilă și ploioasă

Pentru intervalul 20-23 aprilie, peste jumătatea de nord a Europei la nivelul solului regăsim un câmp ridicat de presiune atmosferică (anticiclon M) și o masă de aer rece, polar, iar în jumătatea de sud un regim ciclonic, cu aport de aer mai cald și umed, prin urmare o vreme mai instabilă și ploioasă. De altfel, cantitățile de apă estimate în decurs de 72 de ore (de luni dimineața până joi dimineața), de către modelul global ECMWF, cu rularea din 16 aprilie, ora 00 UTC, indică valori de peste 10...15 l/mp în mare parte din țară, valori însă ce mai pot suferi modificări în plus sau în minus pe măsură ce ne vom apropia de acel interval și asta pentru că structura sinoptică sol-altitudine se mai poate schimba și influența rezultatul final.

În aceste condiții, regimul termic va fi în scădere treptată, astfel că pentru perioada 22-24 aprilie sunt estimate valori diurne sub cele normale, maxime în general între 10 și 17 grade.

Vremea se încălzește la finalul lunii aprilie

După această perioadă, până la finalul lunii aprilie, estimările ansamblului modelului ECMWF arată un trend de încălzire treptată, astfel media temperaturilor maxime la nivelul țării va crește de la valori de 14...16 grade, până la valori de 19...20 de grade, dar și a valorilor nocturne de la medii de 4...5 grade, spre 7...8 grade. De asemenea, probabilitatea ca local și temporar să mai avem parte de ploi va fi una ridicată.

Un alt model de arie globală, cel american GEFS (Global Ensemble Forecast System), indică și el o probabilitate mare, ca după 24 aprilie să avem parte de o încălzire treptată a vremii, dacă este să ne raportăm la linia conturată cu negru, cea care se referă la temperatura de la 850 hPa (aproximativ 1550 m) și care reprezintă media tuturor membrilor ansamblului de prognoză din model", a transmis ANM, într-o postare pe pagina de Facebook.