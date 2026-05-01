€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Vânt puternic în estul României. Roxana Bojariu (ANM) explică fenomenul meteo extrem de weekendul trecut / video
Data publicării: 08:05 01 Mai 2026

EXCLUSIV Vânt puternic în estul României. Roxana Bojariu (ANM) explică fenomenul meteo extrem de weekendul trecut / video
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine vant puternic umbrela Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Roxana Bojariu, cloimatolog ANM, a explicat fenomenul ed vânt puternic de săptămâna trecută, care a vizat partea de est a României.

Vântul puternic a făcut ravagii săptămâna trecută în zona Moldovei, iar în Parcul Miroslava din Iași, o mamă și copilul ei au fost loviți de un stâlp care a fost doborât de rafalele puternice. În alte localități, copacii au căzut pe șosea, iar acoperișurile blocurilor au fost purtate la zeci de metri distanță.

Fenomenul care a vizat partea de est a țării, în special a fost explicat, într-un interviu la DC News, de climatologul ANM Roxana Bojariu.

„Furtunile de la începutul săptămânii au făcut, din păcate, victime. Au fost pagube materiale. Putem să le categorisim drept fenomene extreme?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Sigur că da! Intensificările vântului cu 100 km/h în zona unde nu neapărat avem frecvent astfel de viteze arată că vorbim de fenomene meteorologice extreme. Una e să faci o climatologie în zona alpină, pe vârf de munte, unde în general viteza vântului e mai mare, și alta e să vezi astfel de intensificări de vânt în zona centrală a Moldovei, în zone mai joase, acolo unde practic ai și localități.

A fost o situație determinată de felul în care presiunea atmosferică a arătat în sectorul Atlantico-european. Noi ne-am aflat la interferența unei zone cu presiune ridicată din nord-vestul Europei cu o zonă de presiune scăzută în nord-est. Pe această modificare dinspre presiunea ridicată spre presiunea scăzută, evident că fenomenul de intensificare a vântului, ne-a afectat foarte mult.

Ne-am aflat cumva între cele două centre, acolo unde efectul diferențelor în presiunea atmosferică e potențat în mai mare măsură.

Din păcate, astfel de fenomene ne atrag atenția că pe lângă partea strict climatică trebuie să fim atenți și la felul în care ne construim casele, ce materiale folosim, deoarece încep să se modifice multe din aceste norme climatice, inclusiv în cazul vântului. Adaptarea trebuie să țină cont de noile norme climatice“, a punctat Roxana Bojariu, climatolog ANM.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vant puternic
roxana bojariu
anm
fenomene meteo extreme
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
