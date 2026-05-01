Vântul puternic a făcut ravagii săptămâna trecută în zona Moldovei, iar în Parcul Miroslava din Iași, o mamă și copilul ei au fost loviți de un stâlp care a fost doborât de rafalele puternice. În alte localități, copacii au căzut pe șosea, iar acoperișurile blocurilor au fost purtate la zeci de metri distanță.

Fenomenul care a vizat partea de est a țării, în special a fost explicat, într-un interviu la DC News, de climatologul ANM Roxana Bojariu.

„Furtunile de la începutul săptămânii au făcut, din păcate, victime. Au fost pagube materiale. Putem să le categorisim drept fenomene extreme?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Vremea în minivacanța de 1 Mai. Roxana Bojariu (ANM) explică de ce vom avea temperaturi mai scăzute / video

„Sigur că da! Intensificările vântului cu 100 km/h în zona unde nu neapărat avem frecvent astfel de viteze arată că vorbim de fenomene meteorologice extreme. Una e să faci o climatologie în zona alpină, pe vârf de munte, unde în general viteza vântului e mai mare, și alta e să vezi astfel de intensificări de vânt în zona centrală a Moldovei, în zone mai joase, acolo unde practic ai și localități.

A fost o situație determinată de felul în care presiunea atmosferică a arătat în sectorul Atlantico-european. Noi ne-am aflat la interferența unei zone cu presiune ridicată din nord-vestul Europei cu o zonă de presiune scăzută în nord-est. Pe această modificare dinspre presiunea ridicată spre presiunea scăzută, evident că fenomenul de intensificare a vântului, ne-a afectat foarte mult.

Ne-am aflat cumva între cele două centre, acolo unde efectul diferențelor în presiunea atmosferică e potențat în mai mare măsură.

Din păcate, astfel de fenomene ne atrag atenția că pe lângă partea strict climatică trebuie să fim atenți și la felul în care ne construim casele, ce materiale folosim, deoarece încep să se modifice multe din aceste norme climatice, inclusiv în cazul vântului. Adaptarea trebuie să țină cont de noile norme climatice“, a punctat Roxana Bojariu, climatolog ANM.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cum va fi vremea la vară. Roxana Bojariu (ANM): Atenție la concediile din Grecia, Italia, Spania sau Turcia / video