Vântul puternic deja face prăpăd, dar și victime în țară. Copaci căzuți, acoperișuri smulse și persoane rănite FOTO
Data actualizării: 13:57 26 Apr 2026 | Data publicării: 13:35 26 Apr 2026

BREAKING NEWS Vântul puternic deja face prăpăd, dar și victime în țară. Copaci căzuți, acoperișuri smulse și persoane rănite FOTO
Autor: Irina Constantin

 vant puternic iasi Imagini din Iași

Toată țara este sub alertă meteo de vreme rea. Sunt emise avertizări de Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt puternic.

Un bărbat a fost grav rănit, fiind în stare de inconştienţă, după ce elemente dintr-un acoperiş de pe un bloc din municipiul Huşi au căzut peste el.

Imagini din Huși: 

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, pe fondul vântului puternic înregistrat în zonă, peste 150 de metri pătraţi de acoperiş s-au desprins şi au căzut.

Au fost avariate şi mai multe maşini.

”La faţa locului intervin forţe şi mijloace din cadrul Secţiei de Pompieri Huşi, respectiv o autospecială de stingere şi un echipaj de prim-ajutor cu opt militari, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Victima este inconştientă, în stop cardio-respirator. Sunt aplicate manevre de resuscitare”, a precizat Alexandru Tătaru din cadrul ISU Vaslui.

Citește și: Vremea se strică. Se răcește semnificativ. Toata țara este sub Cod Galben și Cod Portocaliu

Conform alertelor meteo emise de ANM, vântul puternic va ajunge la viteze de 90 km/h în zonele joase și depășește 100  - 120 km/h, în zonele înalte. 

Imagini din Iași: 

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Incendiu la un atelier auto din Satu Mare din cauza unei țigari aprinse aruncate la întâmplare
Publicat acum 25 minute
Vântul puternic deja face prăpăd, dar și victime în țară. Copaci căzuți, acoperișuri smulse și persoane rănite FOTO
Publicat acum 49 minute
Cine sunt președinții americani, alături de Donald Trump, vizați de tentative de asasinare. Cum au scăpat
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Proiect din Guvern: Ce se întâmplă cu programul ”Noua Casă” în 2026
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Altă dronă găsită în Tulcea, pe un câmp, duminică. MApN și SRI fac anchetă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 27 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 4 ore si 57 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO
Publicat acum 8 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Sfat pentru căsătorie
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Fiica lui Radu Cristescu era la cina corespondenților de la Casa Albă. Mesajul Tamilei Cristescu
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
