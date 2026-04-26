Vântul puternic deja face prăpăd, dar și victime în țară. Copaci căzuți, acoperișuri smulse și persoane rănite FOTO

Un bărbat a fost grav rănit, fiind în stare de inconştienţă, după ce elemente dintr-un acoperiş de pe un bloc din municipiul Huşi au căzut peste el.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, pe fondul vântului puternic înregistrat în zonă, peste 150 de metri pătraţi de acoperiş s-au desprins şi au căzut.

Au fost avariate şi mai multe maşini.

”La faţa locului intervin forţe şi mijloace din cadrul Secţiei de Pompieri Huşi, respectiv o autospecială de stingere şi un echipaj de prim-ajutor cu opt militari, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Victima este inconştientă, în stop cardio-respirator. Sunt aplicate manevre de resuscitare”, a precizat Alexandru Tătaru din cadrul ISU Vaslui.

Conform alertelor meteo emise de ANM, vântul puternic va ajunge la viteze de 90 km/h în zonele joase și depășește 100 - 120 km/h, în zonele înalte.

