Tudorel Toader: Nicușor Dan nu l-a trimis pe Tomac la sacrificiu. Va lua votul de învestitură

Tudorel Toader - Foto: Agerpres

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, care mărturisește că-l cunoaște pe premierul desemnat Eugen Tomac, afirmă că acesta nu ar fi primit încrederea președintelui României, Nicușor Dan, dacă nu ar fi avut șansa de a trece de votul Parlamentului.

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a spus, la Realitatea Plus, despre posibilul plan al președintelui Nicușor Dan cu Eugen Tomac premier desemnat, că:

”Personal, eu cred că Eugen Tomac, cu echipa pe care o va propune și cu programul de guvernare pe care-l va prezenta Parlamentului, va primi votul de învestitură. Nu cred că președintele a trimis la înaintare un candidat având vaga impresie că nu va lua votul de învestitură, pentru că președintele, în felul acesta, își face guvernul dumnealui, cu mulți consilieri, din zona apropiată domniei sale.

Pe de altă parte, partidele, sigur, cele spun că nu vor vota, vor să fie la guvernare.

Dar Eugen Tomac, pe care-l cunosc personal, spunea că vrea să polarizeze o majoritate care să asigure orientare pro-europeană, euroatlantică și care să îndeplinească obiectivele pe termen scurt și mediu pe care România le are, cu prioritate cele privind PNRR-ul”.

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Cât despre ce se întâmplă cu interimatul Guvernului Bolojan, fostul ministru a spus: ”Se va prelungi mandatul Guvernului cu capacitate juridică restrânsă. Constituțional, premierul interimar trebuie să numească miniștri în locul celor demisionați de la PSD, pentru că le-a expirat interimatul”.