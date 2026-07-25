Ziua mondială de prevenire a înecului. România, lider european la decese în anul în care ONU a intervenit

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Ziua Mondială de prevenire a înecului este consemnată, anual, pe 25 iulie

Declarată în aprilie 2021 prin rezoluția A/RES/75/273 a Adunării Generale a ONU, Ziua mondială de prevenire a înecului reprezintă o oportunitate de a evidenția impactul tragic și profund al înecului asupra familiilor și comunităților și de a oferi soluții salvatoare pentru a preveni această tragedie.

Potrivit datelor EUROSTAT, jumătate dintre decesele prin înec din 2021 din Uniunea Europeană s-au produs în doar patru ţări, iar România a fost atunci liderul clasamentului european.

Astfel, în ţara noastră au murit, în 2021, 1020 de persoane prin înec, ceea ce reprezintă, 19,5% din totalul deceselor la nivel european din această cauză. Celelalte trei ţări din top 4 sunt Franţa (673 – 12,9% din total), Spania (510 – 9,8% din total) şi Polonia (454 – 8,7% din total).

Şi, dacă ne uităm la tragediile care au avut loc în România, cele mai multe înecuri au loc la scăldat, fie în mare, fie în lacuri sau iazuri, ori chiar în piscine. Numărul românilor înecaţi în urma inundaţiilor este unul redus.

Nimeni nu sună alarma, însă. Politicienii şi principalele instituţii nu transmit mesaje, în timp ce în educaţia pentru prevenirea unor astfel de tragedii nu pare să se învestească.

De altfel, până la ora publicării acestui material, singurul mesaj în acest sens a fost publicat de Ministerul Afacerilor Interne.

Şi tema Zilei mondiale de prevenire a înecului din 2026 este una cu un mesaj puternic. "Uniţi-vă pentru a schimba cursul", conform www.un.org.

"Toate părțile interesate - guverne, agenții ONU, organizații ale societății civile, sectorul privat, mediul academic și persoane fizice - sunt invitate să marcheze această zi subliniind necesitatea unei acțiuni urgente, coordonate și multisectoriale privind măsuri precum: instalarea de bariere care controlează accesul la apă; predarea abilităților de înot, siguranță în apă și salvare în siguranță; instruirea trecătorilor în salvare și resuscitare în siguranță; stabilirea și aplicarea reglementărilor sigure privind navigația cu barca, transportul maritim și feribot; îmbunătățirea managementului riscului de inundații.

Noua rezoluție a Adunării Generale a ONU a invitat OMS să coordoneze acțiunile de prevenire a înecului în cadrul sistemului ONU", se arată într-un comunicat.

30 de decese din cauza înecului în fiecare oră. Un sfert dintre victime sunt copii

Se estimează că înecul ia peste 300.000 de vieți pe an - 30 în fiecare oră - iar aproape un sfert dintre acestea sunt copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Peste 90% din decesele prin înec au loc în râuri, lacuri, fântâni, recipiente menajere de stocare a apei și piscine, în țările cu venituri mici și medii, copiii și adolescenții din zonele rurale fiind afectați în mod disproporționat.

Ghana ia măsuri. România ce face?

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat la 23 iulie 2026 lansarea unui nou pachet tehnic pentru a ajuta guvernele și comunitățile să implementeze șapte măsuri dovedite pentru reducerea deceselor cauzate de înec. Cele șapte strategii, grupate sub acronimul PROTECT, traduc viziunea primei Strategii Globale pentru Prevenirea Înecului în îndrumări politice practice și acționabile. Strategia a fost lansată de Alianța Globală pentru Prevenirea Înecului, găzduită de OMS, în 2025. Potrivit https://www.who.int/, pachetul PROTECT oferă factorilor de decizie recomandări concrete, bazate pe dovezi, în șapte domenii interconectate pentru a consolida siguranța în jurul apei:

Infrastructură fizică care promovează interacțiunea sigură cu apa;

Capacitate de salvare și resuscitare pentru trecători și personalul de intervenție profesionist;

Securitate pentru lucrul în jurul apei;

Standarde de siguranță a transporturilor pentru călătoriile pe apă;

Educație pentru înot de bază și siguranța în apă;

Sisteme de îngrijire a copiilor și asigurarea protecției;

Pregătire pentru amenințări în caz de inundații și alte situații de urgență cu pericole multiple.

Pachetul PROTECT este lansat în Ghana ca recunoaștere a angajamentului politic tot mai mare al țării față de prevenirea înecului și a eforturilor sale continue de a consolida siguranța în apă. În Ghana, se estimează că 1.100 de persoane mor prin înec anual. Aceasta este echivalentul a aproximativ trei decese pe zi, evidențiază sursa citată anterior.

Până acum, România nu a anunţat măsuri în acest sens.