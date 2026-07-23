Atac cibernetic asupra ANCPI. Ilie Bolojan, prelungire pentru românii cu antecontracte de vânzare- cumpărare semnate

Piața imobiliară/ foto: Freepik

Un atac cibernetic a paralizat ANCPI de 10 zile.

”Se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Nu au fost afectate datele legate de proprietăți. Este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Mâine se va realiza o evaluare a securității acestei aplicații de către Serviciul de Telecomunicații Speciale” a spus premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă, despre atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Noua infrastructură va fi supusă unui audit cibernetic.

”Estimarea este că, în cursul săptămânii viitoare, se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date” a spus Ilie Bolojan. Premierul a adăugat: ”Într-o primă etapă, considerând că remedierea poate fi făcută mai repede, am considerat că, printr-o prelungire a programului agenției de cadastru zilnic și sâmbăta, pot fi recuperate zilele în care baza de date nu a fost funcțională. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legat de acordarea unei prelungiri pentru ca antecontractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni să poată fi prelungite ca valabilitate- deci cei care au semnat antecontractele să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea unei durate care acoperă, cel puțin, zilele de nefuncționare” a mai spus premierul.

Ilie Bolojan mai consideră că atacul asupra ANCPI trebuie să fie o lecție pentru toți, în sensul respectării standardelor de protecție.