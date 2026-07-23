Premierul Ilie Bolojan, declarații la Palatul Victoria

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan susţine, astăzi, începând cu ora 18:00, o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan

„Am avut astăzi ultima ședință de Guvern înaintea sesiunii extraordinare a Parlamentului, în cadrul căreia discuțiile vor fi axate pe PNRR”

„Săptămâna viitoare este importantă din punct de vedere parlamrntar dar si a aprobării legilor din PNRR”

„Am avut astăzi ultima ședință de Guvern înaintea sesiunii extraordinare a Parlamentului. Sunt șase capitole importante, care corespund unor proiecte depuse în Parlament. Cu excepția unuia dintre ele, celelalte pot fi dezbătute și, eventual, aprobate.

„Unul dintre proiecte, care nu ridică probleme, vizează recompensarea personalului din ANAF și Autoritatea Vamală pentru încasările suplimentare pe care le vor realiza, astfel încât să fie combătută evaziunea fiscală și să crească veniturile la buget. Proiectul a primit aviz favorabil în comisie și nu întâmpină dificultăți”

„Un alt proiect privește cariera în administrația publică. Este posibil să mai existe observații asupra acestuia, astfel încât să fie clarificat modul în care poate fi construită o carieră predictibilă în administrație.

„Al treilea proiect este Codul urbanismului, un proiect cu impact mare atât din punct de vedere al administrării localităților din România, dar și dpdv financiar. Are un impact de 970 de milioane de euro. Este în dezbatere în Comisia de Administrație a Camerei Deputaților, au avut loc discuții și există un acord pentru ca modificările la proiect să se facă, inclusiv aspectele care țin de București, așa fel încât începând cu 1 ianuarie 2028 eliberarea autorizațiilor de construire pe teritoriul Capitalei să se facă nu de către primăriile de sector, ci de PMB”

„Al patrulea domeniu important, cel legat de decarbonizare. Aici sunt două proiecte de lege - unul privind decarbonizarea secotrului de încălzire și răcire, care reglementează că Guvernele României vor veni cu scheme de finanțare a înlocuirii încălzirii pe lemne cu randamente scăzute, cu alte forme de încălzire - pompe de căldură, geotermal, fotovoltaic ș.a.m.d, astfel încât lemnul, care se taie din pădurile României și poate fi înlocuit prin o folosire mai eficientă sau prin alte sisteme de încălzire, să fie într-o cantitate mai mică. De asemenea, s-a propus un proiect legat de reglementări privind proiectele pe hidrogen, care e un proiect de viitor, și el jalon din PNRR”

„Un alt domeniu important este legat de incompatibilități, de ANI, unde avem un proiect depus de domnul ministru și senator Predoiu”

„De asemenea, un proiect care nu a fost finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi; vor continua și mâine. Dacă e să fac o apreciere personală, consider că, în faza în care suntem, e puțin probabil să avem o dezbatere a acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă”

Ilie Bolojan, despre PNRR:

„Acest program important de investiții al UE, cel mai important program de investiții, nu este în sine pentru noi un scop să-l bifăm, ci e un instrument de dezvoltare a României și a tuturor țărilor europene, de consolidare a sistemelor publice, de dezvoltare a infrastructurii, dar și de stabilire a unor mecanisme prin care toate sistemele noastre să fie mai puternice și reziliente. Înseamnă că, adoptând aceste proiecte de lege, ne intră direct granturi care, cumulat în următoarele trei luni, înseamnă 4,6 mld. de euro. Asta înseamnă consolidarea încrederii, pentru că acest program a fost asumat de către toate Guvernele României din 2021, toată clasa politică; înseamnă încredere pentru România, încredere în respectarea angajamentelor și seriozitatea noastră, dar și o societate care este mai așezată, bazată pe reguli. Fiecare proiect de lege care înseamnă reforme introduce reguli, stabilește mecanisme care nu mai permit abordările discreționare și care stabilesc lucruri cât se poate de clare”

Asta înseamnă consolidarea încrederii, pentru că acest program a fost asumat de către toate Guvernele României din 2021, toată clasa politică; înseamnă încredere pentru România, încredere în respectarea angajamentelor și seriozitatea noastră, dar și o societate care este mai așezată, bazată pe reguli. Fiecare proiect de lege care înseamnă reforme introduce reguli, stabilește mecanisme care nu mai permit abordările discreționare și care stabilesc lucruri cât se poate de clare” „Unul dintre proiectele cele mai dificile, care a fost asumat în urmă cu patru ani, dar pasat de către toate Guvernele, este cel legat de legea salarizării. El trebuia adoptat anii trecuți, dar, din păcate, fiind un proiect dificil, pe care oricum îl faci nu poți mulțumi toate categoriile care sunt impactate, el a fost amânat. Dar am considerat, chiar dacă suntem pe ultima sută de metri, trebuie să prioritizăm interesul României. Este o lege care introduce mai multă echitate în salarii, o lege gândită conform puterii actuale a economiei românești, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României.

Este un mecanism stabil, care înseamnă că avem o valoare de referință, care se indexează în funcție de dinamica economică, iar salariile ar urma să crească conform creșterii economiei. De asemenea, este un proiect care face ca, cei care sunt rămași în urmă din punct de vedere al salarizării - pentru că avem foarte multe discrepanțe în sectorul public dpdv al salarizării -, să-i ajungă din urmă, în timp, pe cei care astăzi, prin diferite mecanisme, sporuri, au salarii mult mai mari, generând foarte multe discrepanțe în sectorul public și nemulțumiri atât din interior, cât și din sectorul privat. Avem ministere care au nivel de salarizare dublu față de alte ministere, în timp ce oamenii, care lucrează în fiecare dintre aceste ministere, fac aproximativ aceeași muncă.

Prin acest proiect nu va scădea niciun venit. Acolo unde noul nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât nivelul actual se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din ele ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de salariile mărite sunt ajunși în urmă de cei din cele două treimi.

Am ajuns cu acest proiect pornind de la o realitate economică - anul acesta, avem o sumă estimată, un plafon de cheltuieli de personal din sectorul public de 166 mld de lei, adică 8,1% din PIB-ul României. Anul viitor, prevederea bugetară, care limitează plafonul de personal, era de 7,9% din PIB, urmărind să scadă această pondere, adică 174 de mld. Pe această cifră, pe această diferență, partidele care au făcut parte din fosta coaliție au semnat un acord, sub patronajul președinției, se angajau că vor continua discuțiile și vor susține acest proiect, în așa fel încât România să încaseze 770 de mil. euro și să avem o lege a salarizării mai echitabilă, mai corectă în anii următori. Au început discuțiile, după acest acord, cu sectoarele bugetare. În baza lor, Ministerul Muncii a constatat problemele care au apărut din aceste discuții, pentru că legea e complexă, sunt tot felul de aspecte care țin de gradații etc. Au văzut care sunt așteptările și, la final, după această rundă de discuții, propunerea făcută de Min. Muncii a fost ca anvelopa salarială să crească cu o valoare mai mare. Au fost purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene în așa fel încât să ajungem la un acord, care să țină cont de angajamentele României, de a scădea deficitul în anii următori, dar pe de altă parte, să ne încadrăm în țintele care sunt stabilite. Atunci, s-a acceptat un plafon de aprox. 12,1 mld., care reprezintă 8,1% din PIB, adică un fond de salariu mai mare, nu 7,9%. Dar reprezintă creșterea nominală a PIB-ului, adică cu 7,3%, așa cum este stabilită.

Ca atare, în baza acestor discuții, au continuat negocierile în grupul mediat de domnul consilier prezidențial Burnete și în aceste zile și pe parcurs au apărut discuții legate de drepturile salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, cum vor fi onorate, de actele subsecvente care trebuie publicate în aplicarea legii și de alte aspecte. Consider că adoptarea acestui proiect este un lucru important pentru România, nu e perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații. Dar aduce predictibilitate, mai multă echitate și în termeni de impact financiar neadoptarea proiectului ne aduce o pierdere importantă de 770 de mil. de euro, dar nu face nicio economie la cheltuielile de salarii. Dacă proiectul nu se aplică, indiferent de ce guverne vom avea în toamna acestui an, începând cu 1 ianuarie 2027 vor fi indexate salariile. Cu ce valoare? Cu inflația pe un an de zile, cel puțin, pentru că de doi ani avem o inflație cumulată, sunt plafonate salariile. Iar o indexare cu o cifră de aprox. 7% ne duce la această creștere de 12 mld. Nu că doar nu vom avea niciun fel de economie, dar inechitățile de astăzi vor fi și mai mult potențate. Sper că în al 12-lea ceas vom găsi înțelepciunea necesară ca, în loc de slogane, de lucruri care sună bine, să venim cu soluții realiste. Aceste discuții care au avut loc în aceste zile au arătat care sunt soluțiile. Cei care au alte soluții e corect să le spună, dar a nu vota un proiect nu e o soluție pentru România în anii următori”

„Al doilea proiect este cel legat de incompatibilități. A ajuns în forma în care a fost depus în Parlament în trei etape: acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta. La data la care ministrul Marinescu și-a predat mandatul, era un draft, o propunere de ordonanță de urgență, care nu era pusă în acord cu ANI, pentru că o parte dintre ele fac referire la ANI. L-am rugat pe domnul ministru Predoiu să se pună de acord cu Agenția, ceea ce a și făcut, și imediat după preluarea mandatului de interimar, au avut loc aceste discuții și am avut o propunere de proiect care prevedea obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterii la ANI. Înainte de a le depune în Parlament, am considerat că e bine să avem discuții, să le trimitem la grupurile politice, la președinții de partide. Am discutat cu reprezentanții partidelor, i-am contactat pe foștii miniștri și a început consultarea cu partidele. Deși în primă etapă domnul Marinescu a confirmat domnului Predoiu că va trimite propuneri, ulterior nu le-a mai trimis. În urma discuțiilor, s-a finalizat proiectul care a fost depus și înregistrat în Parlament cu mai multe modificări - unele țin de anumite aspecte, clarificări; una este legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere. Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate care vor discuta acest proiect, ca forma adoptată de Parlament să fie cea care prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției”

De asemenea, premierul a spus că un alt proiect „depus în Parlament, care este în ordinea de zi în sesiunea extraordinară” este cel legat de aprobarea acordului de împrumut pentru SAFE. „E nevoie de o lege care să aprobe acest acord de împrumut, astfel încât România să poată solicita avansul de 15% din suma contractată, 2,5 mld de euro alocare pe care am putea-o direcționa către ministere, să plătească avansuri pentru contractele pe care le-au semnat sau începerea lucrărilor, precum Min. Transporturilor, pentru lucrările care sunt începute pe tronsoanele dinspore Nord-Estul României, Pașcani-Iași-Ungheni și Pașcani-Suceava-Siret”.

Despre atacul cibernetic care a blocat baza de date a ANCPI: „În momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele STS, SRI și DNSC, nu au fost afectate datele legate de proprietăți. Este într-o fază de finalizare transferul în cloudul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Mâine se va realiza o evaluare a securității a acestei aplicații de către STS, iar Centrul Național Cyberint va face un audit cibernetic al noii infrastructuri. Estimarea este că, în cursul săptămânii viitoare, se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date. Înseamnă că marți s-a împlinit o săptămână de când activitatea ANCPI a fost blocată. Până marți, săptămâna viitoare, vor fi două săptămâni (..) Discuțiile care vor avea loc în Parlament, legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise la sfârșitul acestei luni să poată fi prelungite ca valabilitate, cu o durată care acoperă zilele de nefuncționare, deci cei care au semnat contractele să poată beneficia de TVA-ul redus. Ceea ce s-a întâmplat la ANCPI și se poate întâmpla în orice moment este o lecție pentru toți cei care sunt implicați în gestionarea acestor date”



Guvernul s-a reunit, joi, în ședință, unde a analizat și aprobat mai multe hotărâri și memoranduri.

DCNews transmite principalele anunțuri și declarații.

Citește și: Guvernul Bolojan anulează mandatele a trei consuli generali numiți de guvernul Ciolacu

Știre în curs de actualizare...