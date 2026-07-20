Eugen Tomac, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele de politicianism. „Există o șansă pentru a depăși acest moment”

Eugen Tomac/ Inquam Photos - Octav Ganea

Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, susține că actualul blocaj politic este întreținut de „rațiunile politicianiste” ale partidelor, dar consideră că există încă șanse pentru un compromis care să ducă la formarea unui guvern cu puteri depline.

Eugen Tomac consideră că există șanse pentru depășirea actualului blocaj politic, dacă liderii partidelor vor ajunge la o soluție de compromis, spunând că există, în acest moment, „rațiuni mai mult politicianiste” pe care formațiunile nu vor să le depășească.

Tomac speră, însă, că partidele vor ajunge la un consens

„În momentul de față, partidele și-au autoimpus niște limite pe care, din rațiuni mai mult politicianiste decât de interes politic, nu doresc să le depășească. Eu cred că, atât timp cât liderii acestor partide discută între ei și, cel puțin până la această oră, au formulat o serie de scenarii pe care sunt dispuși să le discute și, în măsura în care se va genera o soluție de compromis, să și-o asume, există o șansă pentru a depăși acest moment”, a spus Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan și europarlamentar.

Acesta nu a dorit să numească partidele la care se referă, spunând că speră ca liderii politici să ajungă, în final, la un consens: „Nu o să insist pe acest aspect, dar cred că avem nevoie de mai multă rațiune, responsabilitate. Există partide care au o abordare mai reținută și există partide care mențin tensiunea foarte sus și este cazul să conștientizăm că de 76 de zile România este într-un moment de blocaj, iar acesta poate fi depășit - doar dacă partidele, prin liderii lor, vor da dovadă de mai multă flexibilitate. Rămân optimist că, dincolo de retorica extrem de dură pe care o folosesc partidele, sper că există mult mai mult raționament, dorință de a depăși acest moment. Nemulțumirile partidelor sunt justificate până la un punct”.

Tomac, despre riscurile prelungirii crizei

Există încă șanse ca această criză să fie deblocată, a reiterat Tomac: „Atât timp cât partidele, care nu pun sub semnul întrebării apartenența noastră la Uniunea Europeană și atașamentul față de NATO, discută între ele, chiar dacă au puncte de vedere diametral opuse pe multe subiecte, dar discută între ele și înțeleg cât de important este să nu ratăm această oportunitate mult prelungită, ce ține de implementarea reformelor asumate în PNRR, mai există o șansă (n.r. pentru deblocarea crizei politice)”, a declarat consilierul prezidențial.

„Și noi sperăm că liderii politici, dincolo de discursul uneori extrem de dur, vor ajunge la o soluție de compromis pentru a oferi țării un guvern cu puteri depline. Prelungirea crizei, dincolo de faptul că ne afectează pe toți și pune sub semnul întrebării banii pe care România îi poate primi gratis, eu cred că mai avem o problemă de funcționalitate, pentru că un guvern interimar nu poate face rectificări bugetare, nu poate adopta ordonanțe și evident că, din acest punct de vedere, dincolo de orice calcul și nemulțumire justificată pănă la un punct, există și nevoia de a răspunde în fața acestor urgențe care sunt de interes al României și a tuturor cetățenilor”, a mai spus Eugen Tomac.

Amintim că Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai și funcționează de atunci în regim de interimat, cu atribuții limitate.