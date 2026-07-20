Veniturile silvicultorilor, în pericol. Federația SILVA cere modificarea proiectului legii salarizării!

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Federația SILVA vrea modificarea proiectului de lege cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În forma actuală, proiectul ar putea diminua veniturile silvicultorilor cu până la 25%, fapt pentru care federația cere revizuirea prevederilor care afectează această categorie profesională.

Federația SILVA solicită modificarea proiectului Legii salarizării și consultarea în dezbaterile parlamentare.

Veniturilor silvicultorilor sunt în pericol să scadă cu 25%, acuză Federația SILVA

”Federația SILVA solicită modificarea proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Dacă legea va fi aprobată în forma actuală, veniturilor silvicultorilor sunt în pericol să scadă cu 25%.

Concret, proiectul propune eliminarea unui articol din Codul silvic prin care sporul de risc de 25% a fost inclus în salariul de bază al silvicultorilor. Acest spor era valabil înainte de adoptarea noului Cod silvic.

Activitatea personalului silvic este una dificilă și periculoasă, implicând responsabilități majore: administrarea și paza pădurilor, combaterea ilegalităților, prevenirea incendiilor și controlul de specialitate. Aceste condiții nu s-au schimbat.

Acestea sunt și motivele pentru care legiuitorul a inclus sporul de risc în salariul de bază. Practic, silvicultorii nu au câștigat mai mulți bani – veniturile lor au rămas aceleași. Noul proiect care privește salariile plătite din fonduri publice prevede eliminarea din Codul silvic (Legea nr. 331/2024) a articolului 137, alin. (4) – exact acela care stabilește formula de calcul a salariului de bază”, transmite Federația SILVA.

Mii de lucrători din domeniul silvic vor fi afectați

”Această măsură va afecta mii de lucrători din sectorul silvic. O asemenea măsură nu poate fi justificată în condițiile în care riscurile profesionale, atribuțiile, responsabilitățile şi condițiile dificile în care personalul silvic își desfășoară activitatea nu s-au diminuat şi nu au fost înlăturate.

Măsura va afecta mii de silvicultori care își desfășoară activitatea în cadrul autorității publice centrale responsabile pentru silvicultură, al Gărzii Forestiere Naționale, al gărzilor forestiere, al ocoalelor silvice de regim, al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva şi al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea".

În acest context, Federația SILVA solicită eliminarea punctului 17 din art. 37 al proiectului de lege, pentru a păstra în vigoare această prevedere esențială.

Menținerea art. 137 alin. (4) din Codul Silvic este necesară pentru:

• protejarea veniturilor aflate în plată ale personalului silvic;

• evitarea unor diminuări salariale semnificative;

• asigurarea unui tratament salarial echitabil și predictibil pentru personalul silvic;

• menținerea atractivității profesiei și limitarea deficitului de personal calificat în sector;

• recunoașterea în continuare a riscurilor, responsabilităților și condițiilor dificile specifice activității silvice”, notează SILVA.

Federația SILVA: Veniturile silvicultorilor nu trebuie puse permanent sub semnul întrebării

”Federația SILVA a trimis solicitări pentru modificarea proiectului Legii salarizării atât dlui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, cât și dlui Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Totodată, am solicitat consultarea Federației SILVA în cadrul dezbaterilor parlamentare, pentru a prezenta impactul real al acestei măsuri.

Pe scurt, Federația SILVA solicită eliminarea acestei prevederi profund nedrepte. Este de neînțeles de ce veniturile silvicultorilor sunt puse permanent sub semnul întrebării. Atunci când munca, riscurile și responsabilitățile acestei profesii nu mai sunt recunoscute și respectate, nu mai putem vorbi despre echitate. Această abordare trebuie să înceteze!”, a punctat Federația SILVA.