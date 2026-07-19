Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare lansate de Alin Tișe

Adrian Veștea, în Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres

Liberalul Adrian Veștea și-a anunțat duminică susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare, inițiată recent de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, unul dintre liderii partidului care l-au criticat public pe Ilie Bolojan.

„Sunt membru al Partidului Național Liberal de 30 de ani și, în tot acest timp, nu mi-a fost teamă să îmi susțin, argumentat, un punct de vedere sau o decizie într-o chestiune politică ori administrativă, chiar dacă aceasta nu era pe placul unor lideri locali sau de la centru sau nu coincidea cu poziția acestora. Și, ca mine, sunt mulți liberali.

În toți acești ani am fost convins de un lucru: liderii vin și pleacă, însă valorile și principiile pe care se întemeiază, de peste 150 de ani, Partidul Național Liberal rămân aceleași. Printre acestea se află libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor, toleranța, libertatea de întrunire și de asociere. Niciun liberal nu ar trebui să se teamă să își exprime un punct de vedere și să îl argumenteze. Nu împotriva cuiva, ci în interesul PNL și al României.

Un partid în care se aude o singură voce nu este un partid democratic. Un partid care renunță la dezbatere și descurajează opiniile diferite își pierde vitalitatea și capacitatea de a se adapta provocărilor vremurilor”, scrie Adrian Veștea pe pagina de Facebook.

Politicianul mai spune că „Partidul Național Liberal este singurul partid istoric din România și unul dintre cele mai vechi din Europa tocmai pentru că a rămas un partid viu, un loc al dialogului, în care deciziile importante s-au luat prin consultare și prin respect față de opiniile membrilor săi. Iar în momentele grele pentru țară, PNL a ales întotdeauna responsabilitatea înaintea interesului politic de moment.

Astăzi, România traversează o perioadă complicată, cu provocări economice, sociale și politice majore. Este momentul ca Partidul Național Liberal să se întoarcă la valorile și principiile care i-au definit identitatea și care l-au făcut relevant în istoria acestei țări. Să demonstreze încă o dată că este un partid care pune România pe primul loc și care este capabil să ofere soluții.

La fel de important este ca PNL să redevină un spațiu al dialogului autentic, în care fiecare membru este ascultat și respectat. Diversitatea opiniilor nu este o slăbiciune, ci o resursă. Sunt convins că foarte mulți colegi liberali gândesc astfel. Vocea aleșilor locali trebuie să conteze mai mult în procesul de decizie, deoarece ei sunt cei care reprezintă partidul în comunități, cunosc realitățile din teren și poartă, zi de zi, responsabilitatea în fața cetățenilor”.

Adrian Veștea anunță că susține Platforma Liberal-Conservatoare

În finalul mesajului, liberalul explică de ce susține Platforma Liberal-Conservatoare, despre care spune că urmărește reafirmarea identității doctrinare a PNL.

„Din aceste motive susțin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Național Liberal. Este un demers care își propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL și să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă și responsabilă despre viitorul nostru”, spune Veștea.

El mai precizează că platforma nu este îndreptată împotriva partidului sau a unei persoane, ci urmărește consolidarea PNL prin dialog și respect reciproc.

„Platforma nu este îndreptată împotriva partidului și nici împotriva cuiva. Dimpotrivă, își propune să întărească PNL prin dialog, prin respect reciproc și prin revenirea la principiile care au făcut din Partidul Național Liberal principalul partid al dreptei românești.

Sunt convins că toți ne dorim același lucru: un Partid Național Liberal puternic și o Românie mai bine guvernată. Putem avea opinii diferite asupra drumului pe care trebuie să mergem, însă numai prin dialog sincer, fără etichete și fără teama de a spune ceea ce gândim, putem găsi cele mai bune soluții”, adaugă Adrian Veștea.

În încheiere, liberalul afirmă că PNL trebuie să revină la identitatea sa doctrinară și să rămână partidul libertății individuale, al economiei de piață, al responsabilității, al inițiativei private și al respectului pentru familie și comunitate:

„Cred cu tărie că Partidul Național Liberal trebuie să revină în matricea sa identitară. PNL este și trebuie să rămână partidul libertății individuale, al economiei de piață, al responsabilității, al inițiativei private, al respectului pentru familie, comunitate și valorile care au construit România modernă. Aceste repere ne definesc și ele trebuie să stea la baza proiectului nostru politic pentru anii care vin”.

Amintim că Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, afirmă că nu se simte reprezentat de „greii partidului”, care „confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul” și lansează o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul PNL.