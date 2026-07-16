Moment inedit în Parlament! Grindeanu a mers personal să caute Legea salarizării

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Sorin Grindeanu a mers la Registratura Parlamentului pentru a verifica dacă Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan a depus proiectul Legii salarizării.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a mers, în timpul unui interviu pentru Antena 3, la Registratura Parlamentului pentru a verifica dacă Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan a depus proiectul Legii salarizării, despre care Executivul a vorbit în repetate rânduri în spațiul public.

„Dacă vreți, facem un test. Și mergem la registratură, la legislativ, sus, să vedem dacă e depusă vreo lege legată de legea salarizării. Asta nu este. Angajamentul în Guvern a fost că în luna mai, la începutul lunii mai, asta și-a luat angajamentul domnul Pâslaru, că va trimite această lege. Suntem în 15 iulie și mă ceartă pe mine diverși domni care habar nu au despre cum sunt conduse lucrurile sau gestionate lucrurile în România. Mă ceartă că nu votezi ceva ce nu există în acest moment. Facem verificare. Dacă vreți, după acest interviu, mergem la legislativ și vedem dacă s-a depus această lege în parlament. Asta este ceva de domeniu incredibil.

Nu au reușit nici pedeliștii pe vremea lui Băsescu să întoarcă și să mintă în acest fel cum fac acești domni peneliști de rit nou. Brătieni second hand, așa cum le-am spus. Mai mult decât atât. Și dacă o depun într-o zi sau două cei din arcul guvernamental, adică PNL, USR, dacă vor face acest lucru și cred că PSD-ul va vota această lege fără dezbatere, fără discuții cu sindicatele, cu patronatele, pe care noi le-am început, așa cum bine știți. Noi ne-am întâlnit cu sindicatele, ieri ne-am întâlnit cu patronatele și că vom vota această lege doar fiindcă ne cere Siegfried Mureșan și că e pe repede înainte, fără dezbatere, se înșală amarnic. În acest moment, urmare a discuțiilor pe care le-am avut chiar aici, în această sală, cu sindicatele și cu patronatele, vreau să vă spun că pe un draft pe care l-a prezentat ministru Pâslaru de lege, pe care nu l-am în acest moment, nu e nimeni de acord cu această lege.

Și mie îmi cer Mureșan și Muraru și cu toți ăștia la el să voteze ceva ce nu există depus în mod oficial și care ne mulțumește pe toată lumea, pe medici, pe profesori și ați văzut, nu există categorie care să fie mulțumită în acest moment. Și să o votez pe repede înainte, fără dezbatere, fără nimic, așa îmi cere arcul guvernamental PNL-USR. Doi. Nu vă supărați pe mine și aici o să intru în coliziune inclusiv cu președintele.

Ni se cere să votăm Codul Urbanismului. E o altă lege care este depusă în acest moment. Azi e o discuție și la Cotroceni între, să spunem, specialiști. Există un singur punct în divergență. Cel legat de autorizațiile de construcție și tot ceea ce ține de București. Să fie toate conform referendumului luat de la Primăria Generală. Și asta e ceea ce susține președintele și pot să înțeleg rațiunea pentru care face acest lucru, fiind un referendum propus de domnia sa și care a trecut. Eu n-am nimic împotrivă să facem aplicarea acestui referendum. Dar am împotrivă să aplic acest referendum cât timp primăria generală este condusă de cineva care este suspectat în acest moment ca a luat bani exact de la dezvoltatorii imobiliari ca să-și facă campanie electorală. Și nu voi fi de acord. Voi fi de acord cu aplicarea acestui referendum de la mandatul următor, din 2028. Și în forma asta votăm legea. Dar atâta timp cât avem un domn de acest tip care a luat bani exact, sau este suspect, ca să fiu corect și nu vreau să vorbesc ca ceilalți. Este suspect ca a luat bani de la dezvoltatorii imobiliari să dai toate autorizațiile pe mâna unui tip care face ei acuza că a făcut aceste lucruri pe să de unul susține. Trei. Legea privind, care este tot pachet și nici aia n-a fost trimisă. Verificăm și despre acea lege”, a zis Sorin Grindeanu.

În timpul vizitei, Sorin Grindeanu le-a cerut funcționarilor să verifice dacă proiectul Legii salarizării figurează înregistrat la Camera Deputaților.

„S-a depus vreo lege a salarizării? E o dezbatere publică pe tema asta și vreau să fim clari, să nu avem nuanțe”, a întrebat liderul PSD.

În urma verificărilor, funcționarii au transmis că nu există niciun proiect privind Legea salarizării înregistrat la Camera Deputaților.

Grindeanu a întrebat și despre proiectul privind competențele Agenției Naționale de Integritate (ANI), iar răspunsul a fost același: nici acesta nu a fost depus la Parlament.

Între timp, Partidul Național Liberal a anunțat că procesul de consultare privind Legea salarizării este încă în desfășurare. Joi, conducerea PNL, în frunte cu președintele Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pentru a discuta proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar, reformă asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).