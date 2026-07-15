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Va desecretiza Guvernul ajutorul acordat Ucrainei? Nicuşor Dan spune că "uneori e bine să rămână un secret militar"

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 15 Iul 2026
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nicusor dan la summitul nato
Foto: Presidency.ro

Guvernul Bolojan a fost obligat de instanţă să desecretizeze ajutoarele acordate Ucrainei în conflictul cu Federaţia Rusă.

Tribunalul București obligă Guvernul României să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina începând cu anul 2020. Decizia instanței a fost pronunțată prin Hotărârea nr. 7360/2026, la data de 9 iulie 2026, în procesul intentat Guvernului, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), de APADOR-CH, pentru refuzul de a comunica informații solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

„Prin Hotărârea nr. 7360/2026, pronunţată la 9 iulie 2026, Tribunalul Bucureşti a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de SGG şi a admis integral cererea APADOR-CH, obligând Guvernul să comunice informaţiile solicitate încă din 9 septembrie 2025”, se arată într-un comunicat emis de APADOR-CH.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus că ajutorul are şi o componentă militară şi că, din acest punct de vedere, unele lucruri ar trebui să rămână secrete. 

"Aici este o chestiune care are o componentă militară. Ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori în bani şi alteori în echipamente. În momentul în care o ţară dă nişte echipamente, îşi ia din capacităţile sale de apărare nişte echipamente şi le mută în altă parte, e bine să rămână uneori un secret militar", a declarat Nicuşor Dan. 

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nicusor dan
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Comentarii (3)

Mihai   •   15 Iulie 2026   •   21:21

Eu zic să le desecretizăm și să le traducem direct in limba rusă! Ce să spun? Toți mațe-fripte de la AUR sunt curioși! Nu, bă! Nu am cheltuit nimic cu Ucraina! Exact cum nu a cheltuit Georgescu nimic cu campania electorală.

rasvan   •   15 Iulie 2026   •   21:12

Da ce echipamentele nu costa bani ? Vezi SAFE

Adrian   •   15 Iulie 2026   •   20:25

Mai țineți minte când fostul președinte a secretizat cheltuielile cu plimbările?. De ce ?? Pentru ca se poate!,

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