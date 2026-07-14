Nicușor Dan susține, după consultările de Palatul Cotroceni, că "există dialog". De ce nu desemnează un premier

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Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi declarații despre negocierile cu liderii fostei Coaliții care au avut loc luni la Cotroceni.

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi declarații despre negocierile cu liderii fostei Coaliții, care au avut loc luni la Cotroceni. Deși multe voci au catalogat întâlnirea de luni cu liderii fostei Coaliții drept un eșec, șeful statului susține că "există dialog".

"PSD este în opoziție, atât timp cât nu au miniștri, secretari de stat, prefecți. În structura administrativă ei sunt în opoziție. Sunt două paliere. Este palierul formării Guvernului și aici avem aceste condiționări. Unii spun: "nu vrem să susținem un guvern în care să nu avem miniștri", alții spun: "nu vrem să sprijinim un guvern în care sunt alți miniștri de la alte partide", acesta este blocajul pe care îl cunoașteți.

Pe de altă parte, avem palierul administrativ-legislativ, cu legile de care depinde PNRR. Până acum am avut o colaborare. Nu toți au fost la guvernare. Acum au apărut discuții mai tensionate despre asta. Bine, dacă vorbim despre PNRR, avem un termen - 31 august, sunt convins că se va ajunge la un consens", a spus președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă de la Paris.

De ce Nicușor Dan nu vine cu un nou candidat pentru funcția de premier

Întrebat apoi de ce nu desemenază un nou candidat pentru funcția de premier dacă vede că partidele nu reușesc să se înțeleagă între ele, Nicușor Dan a spus: "Există dialog, există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, există dialog pe care liderii de partide îl au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere.

De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit".

Precizăm că preşedintele Nicuşor Dan participă, luni şi marţi, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron.

Reamintim că luni, 13 iulie, liderii fostei coaliţii de guvernare s-au întâlnit cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni. Acesta a discutat cu preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi cu liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.