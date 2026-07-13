Sorin Grindeanu exclude suspendarea lui Nicușor Dan: Doar acești trei oameni își doresc asta. Vor să fie președinți

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-o intervenție la România TV, că nu vede motive pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și a precizat că, în opinia sa, nu există nici temei constituțional, nici o majoritate politică care să susțină o astfel de inițiativă. Întrebat despre scenariul unei eventuale suspendări a șefului statului, liderul social democrat a afirmat că, în acest moment, o asemenea acțiune nu se justifică.

Discuția a pornit de la o ipoteză lansată de moderatorul Victor Ciutacu, care a făcut referire la posibilitatea suspendării președintelui și la efectele pe care o astfel de decizie le-ar avea asupra unui eventual proces de dizolvare a Parlamentului.

„Dacă îl suspendăm pe Nicușor Dan, nu mai are cine să dizolve Parlamentul și să facem anticipate. Facem anticipate, iar după aia îl suspendăm pe Nicușor Dan?” a întrebat Victor Ciutacu.

Sorin Grindeanu a răspuns că nu identifică motive care să justifice o asemenea procedură.

„Nu văd motive în acest moment. Vreau să fie înțelese lucrurile altcumva. Eu l-am votat o singură dată pe Nicușor Dan, în turul doi, anul trecut. În rest, am fost adversar politic. N-am fost niciodată în aceeași tabără, nu suntem nici acum. Dar nu pot să văd motive constituționale care să stea în picioare și să existe o asemenea acțiune politică”, a răspuns liderul social democrat.

În continuarea dialogului, Victor Ciutacu a susținut că suspendarea este, în esență, un act politic: „Dacă vrei cu adevărat, poți. Suspendarea e un act politic”.

Sorin Grindeanu și-a menținut poziția și a afirmat că nu vede motive pentru un asemenea demers:

„Eu vă spun că nu văd motive să se întâmple acest lucru. Mai mult de atât nu pot să spun și nici nu văd să existe o majoritate”.

Moderatorul a avansat apoi un posibil calcul politic: „De ce? PNL + USR + AUR”.

Sorin Grindeanu a replicat: „Deci, aceeași majoritate care e la vedere”.

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Sorin Grindeanu: „Nu există motive de suspendare. Decât dorința unora de a fi ei președinți”

Victor Ciutacu: „PSD nu va participa sub nicio formă?”

Sorin Grindeanu a reiterat că, în acest moment, nu există motive care să justifice o asemenea inițiativă.

„Astăzi când vorbim eu nu văd motive de suspendare a președintelui. Nu există așa ceva. Decât dorința unora de a fi ei președinți”.

Întrebat la cine se referă, liderul PSD a nominalizat mai multe nume.

Sorin Grindeanu: „Și a domnului Bolojan și a altora. Simion, Călin Georgescu, Bolojan”.