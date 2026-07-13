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Sorin Grindeanu exclude suspendarea lui Nicușor Dan: Doar acești trei oameni își doresc asta. Vor să fie președinți

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 13 Iul 2026
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nicusor dan presedinte
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-o intervenție la România TV, că nu vede motive pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și a precizat că, în opinia sa, nu există nici temei constituțional, nici o majoritate politică care să susțină o astfel de inițiativă. Întrebat despre scenariul unei eventuale suspendări a șefului statului, liderul social democrat a afirmat că, în acest moment, o asemenea acțiune nu se justifică.

Discuția a pornit de la o ipoteză lansată de moderatorul Victor Ciutacu, care a făcut referire la posibilitatea suspendării președintelui și la efectele pe care o astfel de decizie le-ar avea asupra unui eventual proces de dizolvare a Parlamentului.

„Dacă îl suspendăm pe Nicușor Dan, nu mai are cine să dizolve Parlamentul și să facem anticipate. Facem anticipate, iar după aia îl suspendăm pe Nicușor Dan?” a întrebat Victor Ciutacu. 

Sorin Grindeanu a răspuns că nu identifică motive care să justifice o asemenea procedură.

„Nu văd motive în acest moment. Vreau să fie înțelese lucrurile altcumva. Eu l-am votat o singură dată pe Nicușor Dan, în turul doi, anul trecut. În rest, am fost adversar politic. N-am fost niciodată în aceeași tabără, nu suntem nici acum. Dar nu pot să văd motive constituționale care să stea în picioare și să existe o asemenea acțiune politică”, a răspuns liderul social democrat.

În continuarea dialogului, Victor Ciutacu a susținut că suspendarea este, în esență, un act politic: „Dacă vrei cu adevărat, poți. Suspendarea e un act politic”.

Sorin Grindeanu și-a menținut poziția și a afirmat că nu vede motive pentru un asemenea demers:

„Eu vă spun că nu văd motive să se întâmple acest lucru. Mai mult de atât nu pot să spun și nici nu văd să existe o majoritate”.

Moderatorul a avansat apoi un posibil calcul politic: „De ce? PNL + USR + AUR”.

Sorin Grindeanu a replicat: „Deci, aceeași majoritate care e la vedere”.

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Sorin Grindeanu: „Nu există motive de suspendare. Decât dorința unora de a fi ei președinți”

Victor Ciutacu: „PSD nu va participa sub nicio formă?”

Sorin Grindeanu a reiterat că, în acest moment, nu există motive care să justifice o asemenea inițiativă.

„Astăzi când vorbim eu nu văd motive de suspendare a președintelui. Nu există așa ceva. Decât dorința unora de a fi ei președinți”.

Întrebat la cine se referă, liderul PSD a nominalizat mai multe nume.

Sorin Grindeanu: „Și a domnului Bolojan și a altora. Simion, Călin Georgescu, Bolojan”.

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sorin grindeanu
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Comentarii (1)

mihai   •   13 Iulie 2026   •   23:19

Foarte multi nu au votat cu Nicusor Dan, nici in primul tur nici in al doilea. Mai mult, multi votanti au ridicat o serie de critici la modul de gestionare a actualei crize guvernamentale, considerind ca lentoarea de actiune a presedintelui conduce grave consecinte. DAR...a agrava situatia mergind pe suspendare, in actuala situatie, ar putea fii interpretata ceva ce este greu de pronuntat, ma refer la tradare de tara. Suspendarea se poate, dar nu in criza. Amintiri din anul 1940

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