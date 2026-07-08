Nicușor Dan, despre criza guvernamentală din România, de la Ankara: "Suntem în trend"

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a mărturisit că a fost întrebat la summitul NATO de la Ankara despre criza guvernamentală din țara noastră.

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut declarații de presă la finalul participarii la Summitul NATO de la Ankara, iar ulterior a primit și întrebări din partea jurnaliștilor prezenți. La un moment dat, șeful statului a fost întrebat dacă liderii NATO l-au chestionat privind criza politică din țara noastră, în contextul în care el a fost însoțit în Turcia de miniștri interimari.

"Ați fost întrebat cumva de ceilalți lideri despre instabilitatea politică din țara noastră, despre faptul că, din nefericire, la acest summit ați mers cu miniștri interimari?", a fost întrebat președintele Nicușor Dan de o jurnalistă.

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"Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate, pentru că nu suntem un caz singular în Europa, adică spectrul politic în țările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, spre exemplu. Le-a luat două luni să facă o Coaliție și suntem în trend, ca să spunem așa.

Ceea ce am transmis și cumva interlocutorii pe care i-am avut ne-au spus: "suntem siguri de asta, nu avem niciun dubiu", este că România își continuă direcția pro-occidentală și își respectă angajamentele, deci nu am fost întrebat despre asta pentru că oamenii știau deja răspunsul", a răspuns Nicușor Dan.

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Ulterior, el a spus că luni se va întâlni din nou cu partidele politice.

"Am rugat colegii, începând de ieri, să-i sune pe lideri astfel încât să vadă care este un moment în care agenda fiecăruia permite să ne vedem cu toții în formatul pe care îl știți, fosta Coaliție, și foarte probabil luni dimineață ne vom vedea în această formulă", a mai spus Nicușor Dan.