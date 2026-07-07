Ce notă a obținut la bacalaureat Ioana, fiica lui Florin Roman (PNL)

Cât a luat la bacalaureat fiica lui Florin Roman (PNL) / FOTO: Facebook @Florin Roman

Rezultatele examenului de bacalaureat 2026 au adus un motiv de bucurie în familia deputatului PNL Florin Roman.

Fiica acestuia, Ioana Roman, a obținut media 9,95, iar la proba de Matematică a fost notată cu 10. Politicianul a făcut public rezultatul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, imediat după afișarea notelor.

„Felicitări, Ioana! 9,95 la examenul de bacalaureat, 10 curat la matematică! O bucurie mare pentru un tată!

Felicitări tutor tinerilor care au promovat BAC-ul, părinților și dascălilor!”, a scris Florin Roman pe Facebook.

Mesajul a strâns numeroase felicitări din partea oamenilor.

Rezultatele BAC 2026 au fost afișate pe 7 iulie

Ministerul Educației a publicat marți, 7 iulie, rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026.

Rata de promovare înainte de contestații este de 74,8%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de sesiunea din 2025, când procentul a fost de 74,3%.

Din cei 130.854 de candidați înscriși, 126.169 au fost prezenți la probele scrise, iar 94.345 au promovat examenul. Dintre aceștia, 90.263 sunt absolvenți ai promoției 2026, iar 4.082 provin din promoțiile anterioare.

Pentru elevii care au terminat liceul în acest an, rata de promovare a ajuns la 79,7%, în timp ce pentru absolvenții din promoțiile anterioare procentul este de 31,7%.

În această sesiune au fost înregistrate 45 de medii generale de 10, dintre care 44 aparțin sesiunii principale, iar una provine din sesiunea specială destinată olimpicilor.

Capitala ocupă primul loc, cu 12 candidați care au obținut media maximă. Cluj are 4 medii de 10, Iași are 3, iar județele Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj au câte două medii de 10. Sibiu, Mureș, Argeș, Prahova, Arad, Timiș, Gorj, Constanța și Olt au câte un candidat cu media 10.

Datele Ministerului Educației arată că dintre cei 45 de absolvenți cu media maximă, 38 sunt fete și 7 sunt băieți.