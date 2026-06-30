Ce atuu crede Dacian Cioloș că are? „Nu sunt candidatul Franței!”

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Ce atuu crede Dacian Cioloș că are?

Dacian Cioloș, candidatul susținut de România pentru funcția de Secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că atuul său este că provine din Europa de Est.

El a prezentat, la Ambasada României de la Paris, manifestul Reunim pentru a construi - Viziune pentru Francofonia în 2030, pentru o Francofonie mai modernă, mai utilă și mai apropiată de cetățeni.

Dacian Cioloș a fost audiat în cadrul unei sesiuni extraordinare a Conferinței Ministeriale a Francofoniei dedicată audierii celor patru candidați pentru poziția de Secretar general al Francofoniei.

Fostul premier și fostul comisar european a susținut că franceza este o limbă a oportunităților și a evocat și propria experiență, adăugând că viitorul francofoniei depinde de tineri, dacă ei vor sau nu să învețe franceza.

„Secretarul general se asigură că există un dialog permanent între statele membre OIF (...) că există un dialog permanent cu statele membre”, a arătat el, adăugând că pledează pentru evitarea de tensiuni.

„Sunt conștient că, venind din Europa de Est, unele state membre, unele venind din zona Africii, își pun întrebarea dacă e o alegere bună să existe un secretar general care nu provine din Africa, având în vedere că majoritatea din OIF este din această regiune”, a arătat el.

Printre avantajele alegerii sale a menționat cooperarea economică, anume conectarea acestui continent cu restul lumii

„Dacă voi fi ales Secretar general, va trebui să mediez conflictele, tensiunile între diferite state membre, voi face asta cu un mandat foarte clar din partea statelor membre”, a spus el.

Totodată, a pledat pentru negocierea cu Uniunea Europeană pentru un program de parteneriat strategic, „de la egal la egal” de finanțări pentru țări africane.

Cioloș a spus că s-a întâlnit, înainte de audieri, cu decidenți instituționali, dar nu cu lideri precum președintele Franței.

„Nu m-am întâlnit cu președintele Macron sau cu premierul Franței, m-am întâlnit cu ministrul de Externe (francez - n.r.). Am întâlnit mai puțini oficiali francezi... Am auzit înainte „El e european, sigur va fi susținut de Franța... sigur, vreau și susținerea Franței, dar nu sunt candidatul Franței, vin din Europa de Est și vreau să merg cu acest mesaj, cu acest atu, niciun altul. Nu am căutat alte contacte, Franța are o voce, influența sa ține de autoritățile franceze”, a afirmat el.

Dacia Cioloș a zis că alegerea unui Secretar general al OIF este geostrategică și cu o puternică dimensiune politică.