Încep exproprierile pentru Autostrada Sibiu - Făgăraș. Decizia de pe agenda Guvernului de astăzi

Guvernul Bolojan în ședință Foto: gov.ro

Guvernul se pregătește de exproprierile pentru Autostrada Sibiu - Făgăraș , printr-un proiect de hotărâre aflat pe agenda Executivului.

Guvernul pregătește noi măsuri pentru deblocarea procedurilor de expropriere necesare proiectelor de infrastructură rutieră, inclusiv Autostrada Sibiu-Făgăraș. Un proiect de hotărâre prevede suplimentarea despăgubirilor acordate pentru imobilele aflate pe coridorul de expropriere și actualizarea listelor de proprietăți afectate de lucrări.

Pe agenda Guvernului se află, de asemenea, proiecte privind exproprierile pentru Variante de ocolire Timișoara Vest, amenajarea unui sens giratoriu de la Bragadiru și tronsonul Cernavodă-Constanța al Autostrăzii București-Constanța.

Autostrada Sibiu - Făgăraș

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1558/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu-Făgăraş", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1558/2022.

Alte exproprieri și decizii în domeniu

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1532/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare sens giratoriu Ia intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1532/2022.

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi a listei cuprinzând imobilele proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Timişoara Vest".

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Autostrada Bucureşti - Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă - Constanţa", precum şi modificarea şi completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010.

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