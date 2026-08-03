Ce ar face Răzvan Dumitrescu dacă ar fi consilierul premierului Ilie Bolojan / video

Anca Murgoci și Răzvan Dumitrescu

Așa cum știți deja, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a plecat din București și s-a mutat la țară.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a dezvăluit, într-un dialog cu Anca Murgoci pe TikTok DC News, că a plecat din București și acum locuiește în județul Argeș, undeva la țară. El a zis că alegerea a fost determinată atât de costurile mai mici de trai, cât și de dorința de a avea mai mult spațiu și o calitate mai bună a vieții.

În acest context, l-am întrebat ce i-ar spune lui Ilie Bolojan dacă ar fi consilierul lui. Ce problemă i-ar aduce în față „de la firul ierbii”?

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a spus, într-un dialog pe TikTok, că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă oamenii de la țară este povara taxelor și impozitelor. El spune că, dacă ar avea ocazia să îi transmită un mesaj premierului, l-ar îndemna să discute direct cu oamenii nemulțumiți și să țină cont de opiniile lor.

Întrebat de Anca Murgoci ce problemă i-ar pune în față prim-ministrului, Răzvan Dumitrescu a răspuns:

„Una dintre probleme este cea a taxelor și impozitelor, care i-au cocoșat pe foarte mulți. Nu cred că cineva ar putea vizita, în deplină siguranță, zonele în care oamenii sunt atât de supărați. Nu l-aș sfătui să meargă fizic pe acolo, dar măcar să țină cont de părerile lor”.



Jurnalistul a zis însă că nu și-ar dori niciodată să ocupe funcția de consilier al premierului:

„Nu m-aș considera niciodată consilierul unui ministru. Nu aș putea fi așa ceva și nici nu mi-aș dori vreodată să fiu”.



La finalul dialogului, întrebat de ce crede că Ilie Bolojană nu pleacă de la Guvern, Răzvan Dumitrescu a răspuns scurt:

„Pentru că poate”.