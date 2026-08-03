Ce ar face Răzvan Dumitrescu dacă ar fi consilierul premierului Ilie Bolojan / video

Așa cum știți deja, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a plecat din București și s-a mutat la țară.
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a dezvăluit, într-un dialog cu Anca Murgoci pe TikTok DC News, că a plecat din București și acum locuiește în județul Argeș, undeva la țară. El a zis că alegerea a fost determinată atât de costurile mai mici de trai, cât și de dorința de a avea mai mult spațiu și o calitate mai bună a vieții.
În acest context, l-am întrebat ce i-ar spune lui Ilie Bolojan dacă ar fi consilierul lui. Ce problemă i-ar aduce în față „de la firul ierbii”?
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a spus, într-un dialog pe TikTok, că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă oamenii de la țară este povara taxelor și impozitelor. El spune că, dacă ar avea ocazia să îi transmită un mesaj premierului, l-ar îndemna să discute direct cu oamenii nemulțumiți și să țină cont de opiniile lor.
Întrebat de Anca Murgoci ce problemă i-ar pune în față prim-ministrului, Răzvan Dumitrescu a răspuns:
„Una dintre probleme este cea a taxelor și impozitelor, care i-au cocoșat pe foarte mulți. Nu cred că cineva ar putea vizita, în deplină siguranță, zonele în care oamenii sunt atât de supărați. Nu l-aș sfătui să meargă fizic pe acolo, dar măcar să țină cont de părerile lor”.
Jurnalistul a zis însă că nu și-ar dori niciodată să ocupe funcția de consilier al premierului:
„Nu m-aș considera niciodată consilierul unui ministru. Nu aș putea fi așa ceva și nici nu mi-aș dori vreodată să fiu”.
La finalul dialogului, întrebat de ce crede că Ilie Bolojană nu pleacă de la Guvern, Răzvan Dumitrescu a răspuns scurt:
„Pentru că poate”.
@rodcnews Răzvan Dumitrescu, în rolul de consilier al lui Ilie Bolojan. Dvs ce i-ați transmite premierului? Scrieți în comentarii. Haideți și pe dcnews.ro - Anca Murgoci întreabă ce vreți dumneavoastră. Așteptăm propuneri în comentarii #bolojan #bolojanpremier ♬ sunet original - DC News
Criza politică din România stabilește un nou record. Ilie Bolojan devine cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție: peste 80 de zile se împlinesc de când România este condusă de un Guvern demis prin moțiune de cenzură.
Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile, în perioada octombrie – decembrie 2009. De la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent, au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Eugen Tomac a fost desemnat de Nicușor Dan ca premier, însă nici măcar nu a ajuns la votul din Parlament. Iar Adrian Veștea a fost respins de parlamentari, deoarece nu a putut obține cele 233 de voturi necesare pentru învestire. La cele peste 80 de zile cel mai probabil se vor adăuga multe zile, deoarece liderii politici de la PSD, PNL, USR și UDMR nu se înțeleg.
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, se declarată optimist că după 15 august „vom avea un Guvern cu puteri depline".
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara că "este foarte optimist" că după 15 august țara noastră va avea un Guvern cu puteri depline.
„Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un Guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România. Şi asta e bine pentru noi. În toată această perioadă, eu cred că noi am venit de fiecare dată cu soluţii. Şi aproape toate variantele, într-o proporţie de peste 90%, le-am acceptat atunci când am avut discuţii la preşedintele Nicuşor Dan, tocmai din dorinţa de a debloca şi de a merge înainte", a declarat Sorin Grindeanu. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/sorin-grindeanu-dupa-15-august-vom-avea-un-guvern-cu-puteri-depline_1072311.html