În timp ce un primar stinge lumina pentru economie, un edil apropiat de Bolojan organizează un festival de 1,5 milioane de euro

Ilie Bolojan

Primul primar din România care raționalizează energia. În același timp, altul petrece.

În timp ce Guvernul face apel la reducerea consumului de energie și unele administrații locale au început deja să ia măsuri concrete, la Timișoara se desfășoară unul dintre cele mai mari evenimente ale verii, cu peste 100 de manifestări, transport public prelungit și un buget de aproape 1,5 milioane de euro din bani publici. Contextul este unul fără precedent. Din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, România riscă să rămână fără producția de energie nucleară dacă și reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit. În paralel, Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic și a făcut apel la reducerea voluntară a consumului de energie la orele de vârf.

Dominic Fritz și Ilie Bolojan sunt foarte apropiați, dar cu toate acestea, primarul Timișoarei nu face economie, așa cum a cerut premierul.

Dacă cel de-al doilea reactor va fi oprit, România va rămâne, la fel ca Ungaria, fără nicio producție de energie nucleară. Probleme sunt și în țările dunărene vecine, precum Ungaria, Serbia și Bulgaria, care au început să impună restricții pentru a evita adâncirea crizei energetice.

Primul primar din România care a anunțat raționalizarea

Primarul Mihai Chirica a anunțat, vineri seara, că va introduce măsuri de economisire a energiei electrice pe timpul nopții, în contextul stării de alertă instituite la nivel național în sectorul energetic. El a anunțat că raționalizează consumul de energie electrică pe timpul nopții în municipiul Iași, prin care va realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.

„Pentru a evita orice inechitate sau impresie de discriminare între adresele din cartiere, decizia de reducere a iluminatului stradal pe timp de noapte se va aplica unitar și echitabil pe întreg domeniul public. Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate; toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă”, a transmis primarul Mihai Chirica.

În schimb, Dominic Fritz aprinde lumina. Și nu doar o aprinde, face concerte

Între 31 iulie și 3 august 2026, se desfășoară Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration care transformă orașul într-o scenă deschisă, cu peste 100 de evenimente gratuiteorganizate în mai mult de 30 de locații. Ediția din acest an se desfășoară sub mesajul „Un oraș. O mie de feluri de a-l trăi”, celebrând diversitatea comunităților, a expresiilor artistice și a modurilor în care poate fi trăită Timișoara.

Timișorenii care vor participa la concertele și evenimentele organizate cu acest prilej vor putea ajunge mai ușor acasă. Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a prelungit programul de circulație al mai multor linii în perioada 31 iulie – 3 august 2026, introducând curse suplimentare după miezul nopții. În fiecare dintre cele patru seri ale evenimentului circulă curse suplimentare, după ora 00:00, pe liniile 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33, 40, E1, E2, E3 și E7.

Asta în timp ce primarul Budapestei, Gergely Karacsony, a anunțat, sâmbătă, că a analizat, împreună cu operatorii de transport public din capitală, modalitățile prin care se poate contribui la economisirea energiei. Astfel, s-a decis restricționarea vitezei pe liniile de metrou și tramvai.

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„Acest lucru va prelungi durata călătoriei cu câteva minute, însă va permite o economie zilnică de 15 MWh de energie. În plus, pe anumite linii, în zilele lucrătoare vor circula autobuze diesel moderne și eficiente, dotate cu aer condiționat, în locul troleibuzelor electrice”, a scris primarul Budapestei, pe pagina sa de Facebook.

La un eveniment ca cel din Timișoara, energia se consumă din foarte multe surse, cum ar fi scena principală, mai precis instalațiile de sonorizare, amplificatoarele, mixerele audio, microfoanele, instrumentele și monitoarele de scenă consumă constant energie.

Apoi vorbim despre ecranele LED și proiectoarele. Acestea sunt printre cei mai mari consumatori, mai ales la concertele de seară. Mai este și iluminatul spectacolelor, mai precis sunt reflectoarele, moving-head-urile, laserele și alte efecte luminoase care funcționează ore întregi. Unele spectacole combină fântâni dansante, proiecții video, lumini și efecte speciale, toate alimentate electric. Mai sunt și standurile comerciale, frigidere, vitrine frigorifice, aparate de cafea, case de marcat și alte echipamente funcționează pe toată durata festivalului. Și transportul public prelungit, tramvaiele și troleibuzele suplimentare circulă după miezul nopții și sunt alimentate cu energie electrică. Să nu uităm de iluminatul zonelor festivalului... alei, puncte de acces, spații tehnice și zone de siguranță.

Cât a dat Dominic Fritz pe Ziua Timișoarei din banii contribuabililor

Aproape 1,5 milioane de euro pentru Ziua Timișoarei. Atât a costat acest eveniment.

În timp ce Guvernul cere instituțiilor, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de energie la orele de vârf, autoritățile locale aleg soluții diferite. Unele reduc iluminatul public sau consumul din transport, în timp ce altele merg înainte cu evenimente deja programate. Rămâne de văzut dacă, în contextul actualei crize energetice, Executivul va veni cu recomandări sau reguli unitare și pentru organizarea marilor evenimente finanțate din bani publici.

Set de măsuri pentru echilibrarea sistemului energetic național și asigurarea necesarului de consum pentru cetățeni și economie

Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă și pentru creșterea producției și a importului de energie electrică, în condițiile în care debitul Dunării este la cote istoric reduse, iar Nuclearelectrica a notificat deja partenerii contractuali cu privire la apariția unui posibil eveniment de forță majoră.

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„Este o situație prin care trec toate țările din vecinătate și acest lucru nu ne ajută, pentru că cererea de energie din importuri este la fel de mare, dar sper să reușim să menținem sistemul național în funcțiune și, prin măsurile pe care le luăm să asigurăm funcționarea normală”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Fonduri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă

În ședință extraordinară, Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru a asigura finanțarea, în regim de urgență, a unei intervenții temporare de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. Această intervenție va asigura debitul de apă pentru funcționarea, în siguranță, a Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă. Oprirea activității Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă ar avea consecințe asupra Sistemului Electroenergetic Național și, implicit, asupra securității alimentării cu energie pentru cetățeni și economie, având în vedere că produce aproximativ 10% din energia electrică necesară consumului național.

Pentru realizarea intervenției, Guvernul a alocat din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului suma de 7 milioane de lei. Această sumă va suplimenta bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru a finanța activitățile necesare pregătirii și realizării redistribuirii debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, inclusiv achiziția, închirierea, mobilizarea, transportul și punerea la dispoziție a echipamentelor, materialelor și mijloacelor tehnice, precum și pentru executarea lucrărilor și măsurătorilor care vor fi stabilite prin soluția tehnică adoptată, monitorizarea, semnalizarea, măsurătorile și operațiunile de recuperare ori demobilizare a acestora.

Stare de alertă la nivel național pentru gestionarea operativă a situației

De asemenea, în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocată astăzi, 31 iulie 2026, de prim-ministrul Ilie Bolojan, a fost aprobată Hotărârea CNSU pentru declararea stării de alertă la nivel național, pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică.

Potrivit Hotărârii CNSU, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Apărării Naționale analizează situația operativă și identifică soluțiile necesare pentru creșterea nivelului apei din bazinul de retenție al reactorului nr. 2 pentru a se putea menține în funcțiune CNE Cernavodă. Transelectrica dispune măsurile necesare pentru asigurarea funcționării Sistemului Energetic Național, inclusiv prin creșterea producției tuturor surselor disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului.

ANRE și Transelectrica urgentează procedurile pentru punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție aflate în stadii avansate de autorizare.

Ajutor energetic din partea Ucrainei

Tot astăzi, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o discuție telefonică cu vicepremierul Ucrainei, Denis Şmihal, care deține și portofoliul energiei, pentru a furniza energie României în perioada următoare. În acest sens, Transelectrica și Nuclearelectrica vor purta discuții pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei, în orele de seara.

Decizii pentru creșterea producției

Tot vineri, în mai multe formate de lucru, au fost luate următoarele decizii:

- Toate capacitățile de producție de energie electrică au primit recomandări să funcționeze la capacitate maximă - atât centralele pe gaz, care produc în cogenerare, cât și centralele pe cărbune;

- Centralele hidroelectrice vor lucra în principal în orele de seară, în așa fel încât atunci când se înregistrează deficit de energie, să fie disponibil aportul maxim și din acest sector de producție;

- ANRE și Transelectrica au autorizat și vor autoriza în zilele următoare, în procedură de urgență, toate capacitățile care sunt finalizate și sunt în faza de obținere a autorizațiilor de exploatare, pentru a putea intra imediat în producție - fotovoltaice, eolian, stocare. S-au autorizat peste 400 de MW în aceste zile, dintre care o treime pe capacități de stocare, pentru ca și acestea să-și aducă aportul în această situație.

De asemenea, pentru a limita consumul la orele de vârf, prim-ministrul Ilie Bolojan a făcut apel la instituțiile publice a căror activitate nu este absolut necesară seara, companii, cetățeni, să reducă voluntar consumul de energie la orele de vârf.