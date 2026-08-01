Ne-a trecut glonțul pe la ureche, dar ne poate lovi în cap peste o săptămână. Desemnează Nicușor Dan un premier înainte de evaluarea Moody's?

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Fitch Ratings a menținut ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă, dar greul abia începe: Urmează o evaluare dificilă pe 8 august, când spre deosebire de Fitch, Moody's Ratings pune accent mult mai mare pe situația politică actuală.

Menținerea ratingului Fitch a fost anticipată de analistul economic Adrian Negrescu, care înainte de decizie a arătat că Fitch nu va retrograda la junk România, datorită scăderii deficitului cu 2%, un procent nesperat de bun, care reprezintă totodată și cea mai drastică scădere a deficitului din Uniunea Europeană, dar și datorită unei absorbții mai bune pe fonduri europene și o menținere a cheltuielilor publice în niște linii acceptabile.

Negrescu admite însă că „ne-a trecut glonțul pe la ureche”.

Doar că glonțul ne poate lovi direct în cap peste o săptămână, când urmează evaluarea Moody's, care e mult mai atentă la situația politică. Aceasta va avea loc pe 8 august.

„Pe 8 august va fi o mare problemă. Moody's e mult mai atent la zona de politică, la zona administrativă, la deciziile pe care trebuie să le ia statul. Moody's e mai atentă politic, în comparație cu cei de la Fitch care se uită în general pe datele financiare unde nu stăm rău, chiar dacă mediul privat o duce rău și toată lumea simte inflația, dar din punct de vedere macroeconomic realitatea arată că România a făcut pași semnificativi pentru a-și limita dezechilibrele cu care s-a confruntat în ultimii ani”, afirmă Negrescu, la B1 TV.

Soluția? O desemnare a unui premier până la evaluarea din 8 august ar ajuta, explică analistul. „Moody's se uită mai mult la zona politică iar eu sper ca până pe 7 august să avem măcar o desemnare de premier din partea președintelui Nicușor Dan, încât măcar să mimăm exercițiul democratic. E nevoie de mesaje pe scena politică care să meargă pe ideea de reforme, de restructurare și de asumarea angajamentelor”.

Nazare și Guvernul sunt în discuții intense cu Moody's

„Am avut astăzi o discuție complexă cu reprezentanții agenției Moody's, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat și în acest context, cu rigoare, execuția bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și a cheltuielilor, reformele în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare. Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică și capacitatea țării de a continua reformele de a menține direcția fiscal-bugetară asumată”, a anunțat recent Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor.

Toate cele trei mari agenții de agenții de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's și Fitch) au o perspectivă 'negativă' asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria 'junk' (nerecomandat pentru investiții n.r.).

Când o agenție de evaluare financiară retrogradează ratingul de țară al unui stat la categoria junk (nerecomandat investițiilor), declanșează instantaneu o undă de șoc în întreaga economie, iar efectul imediat cel mai puternic se simte pe piața financiară și în costurile de împrumut ale acelui stat.

Declanșatorul principal al acestei reacții de lanț este pierderea statutului de „grad de investiții” (investment grade), un prag critic care funcționează ca o garanție de siguranță pentru marii administratori de fonduri din lume.

Astfel, investitori instituționali uriași cum ar fi fondurile de pensii sau fondurile suverane, pot recurge la procedura de a vinde de urgență toate titlurile de stat ale acelei țări. Această vânzare masivă și automată pe piață duce la o prăbușire a prețului titlurilor de stat și la o creștere bruscă a dobânzilor pe care statul trebuie să le plătească pentru a mai putea împrumuta bani. Primul și cel mai acut impact este scumpirea dramatică a datoriei publice, ceea ce pune o presiune uriașă pe bugetul național și forțează adesea guvernele să reducă cheltuielile sau să crească taxele. În paralel, această undă de șoc se transmite imediat în economia reală prin deprecierea monedei naționale, provocată de ieșirile masive de capital străin.