Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier. A fost transportată la spital

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Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost implicată, joi, într-un accident rutier în capitală. Președintele SOS România era pasager.

Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost implicată, joi, într-un accident rutier pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei. Președintele SOS România se afla în mașină în calitate de pasager, potrivit România TV.

Conform primelor informații, șoferul mașinii în care se afla europarlamentarul nu ar fi păstrat distanța regulamentară, fapt ce a dus la producerea accidentului de circulație.

Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost preluată de echipajele medicale și a fost transportată la Spitalul Universitar de Urgență București pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

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Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier. Precizările Poliției

La scurt timp după accident, Poliția Română a venit cu precizări privind cauzele care au dus la producerea coliziunii și starea persoanelor implicate.

„La data de 30.07.2026, în jurul orei 14.35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Iuliu Maniu.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui autovehicul în vârstă 49 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu, dinspre str. Lujerului către str. Apusului a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă 23 de ani.

Conducătorii autovehiculelor au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".

În urma accidentului de circulație, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis Poliția Română.

Diana Șoșoacă a avut o scurtă conversație cu Vladimir Putin, pe 5 iunie 2026

Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost singurul lider politic din România care, la începutul lunii iunie, a participat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Chiar în timp ce în România picau drone, Diana Șoșoacă a luat cuvântul și a vorbit cu Vladimir Putin.

„Cred că sunt singura româncă prezentă aici”, a zis Diana Șoșoacă în ropote de aplauze.

„Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român dorește pace cu Rusia. Nu vrem să îi ajutăm pe ucraineni. Nu vrem să le dăm bani și arme. Dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles. Și nu vă pot transmite un salut călduros din partea președintelui nostru, pentru că noi nu avem un președinte (...)“, a mai zis Diana Iovanovici-Șoșoacă.

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