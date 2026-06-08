Adevăratul discurs pentru Putin. Varianta pe care Șoșoacă nu a rostit-o

Diana Șoșoacă a vorbit cu Vladimir Putin. În dialogul cu ea, președintele Rusiei i-a transmis și un mesaj către români. Aflată la Forumul economic de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rus”, preşedinta S.O.S., eurodeputata Diana Şoşoacă, i-a transmis lui Vladimir Putin că românii nu îl urăsc, că dorește pace cu Rusia, că noi n-am vrea să le trimitem ajutoare, dar ne obligă Uniunea Europeană.

Tudor Curtifan, redactor-șef DEFENSE ROMANIA, a spus cum ar fi trebuit să sune discursul Dianei Șoșoacă, într-o realitate normală:



,,Bună ziua, domnule președinte Vladimir Vladimirovici Putin. Numele meu este Diana Ivanovici Șoșoacă și sunt eurodeputat în Parlamentul European, probabil singurul cetățean român din această sală. Felicitări pentru organizarea acestui Forum Economic la Sankt Petersburg. Ceea ce mi-a atras atenția în cuvântarea Dvs. au fost remarcile privind lacunele din democrațiile occidentale. Avem într-adevăr multe probleme și s-au făcut greșeli în ultimii ani, dar ceea ce au adus democrațiile europene și nu poate fi negat e un proces îndelungat de pace. Democrațiile nu se atacă între ele.

Cu permisiunea Dvs. aș vrea să profit de această ocazie și să transmit sincere condoleanțe sutelor de mii de mame ruse și sutelor de mii de văduve din Federație care și-au pierdut copiii și soții în războiul împotriva Ucrainei. Condoleanțe, de asemenea, poporului ucrainean a cărui existență o negați, supus la o grea încercare în lupta sa pentru supraviețuire.



Revenind la democrațiile pe care le contestați politic și prin acțiuni hibride, vă rog să îmi permiteți domnule președinte să îl citez azi la Sankt Petersburg, cândva capitala imperială a Rusiei, pe Sir Winston Churchill, care a luptat alături de poporul rus și înaintașii Dvs. în ceea ce numiți Marele Război pentru Apărarea Patriei: ,,Democrația este cea mai proastă formă de guvernămînt cu excepția tuturor celorlalte”.



Democrațiile noastre au făcut multe greșeli în ultimii ani, politicile de stânga împinse agresiv ne-au adus într-o zodie a populismului de care sunt convinsă că nu sunteți străin. În România anularea alegerilor a fost într-adevăr o lovitură cumplită încasată de tânăra noastră democrație. Așteptăm încă raportul complet al președintelui Nicușor Dan. Democrațiile noastre conduse de un slab leadership ne-au adus într-o situație în care va trebui să trecem pe sub furcile caudine. O vom face.

Ce nu va aduce în societățile noastre democrația nu e doar războiul, ci și politica glonțului pe care Europa a experimentat-o atâția ani. Faptul că azi mă aflu în această sală din superbul Sankt Petersburg, împotriva interesului statului meu național pe care îl reprezint, e o consecință a funcționării democrației noastre. Cu bune, cu rele, la București, Londra, Paris sau Berlin opozanții politici nu sunt împușcați în fața zidului Kremlinului, în scări de bloc și nici nu le este anunțat subit decesul în închisorile siberiene.



Știindu-vă un promotor al valorilor creștin ortodoxe, ca un gest că ele nu reprezintă un reflex de fariseism și soft power, cu permisiunea Dvs. domnule președinte, aș vrea să propun un moment de reculegere în cadrul acestui Forum, nu doar în memoria miilor de civili ucraineni, copii și femei care și-au găsit sfârșitul sub bombele complexului militar industrial rus, a celor împușcați și aruncați în gropi comune la Mariupol, Bucea sau Irpin, dar și în memoria cetățenilor ruși mai sus amintiți care au sfârșit pe teritoriul Federației în numele democrației: Anna Politkovskaia, Boris Nemțov sau Alexei Navalni. Mulțumesc”.

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