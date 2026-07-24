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Trump avertizează Rusia și China să nu se implice în conflictul cu Iranul

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 24 Iul 2026
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donald trump sua
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a avertizat Rusia și China să nu se implice în conflictul cu Iranul, afirmând că un astfel de pas „ar fi foarte rău” pentru cele două state și că nu ar fi în interesul lor.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu crede că Rusia şi China "participă" la conflictul în desfăşurare cu Iranul, dar a avertizat că acestea s-ar implica "ar fi foarte rău pentru ele", relatează Reuters.

"Preşedintele Xi mi-a spus, la recenta noastră întâlnire de la Beijing, că China, în nicio circumstanţă, nu va da sau vinde arme Republice Islamice Iran. Iar declaraţia include şi companii chineze", a postat liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Putin i-a dat asigurări că nu va vinde arme Iranului

Trump a spus că şi omologul său Vladimir Putin i-a dat asigurări că nu va vinde arme Iranului şi că el crede că Rusia şi China nu participă în conflictul din Iran.

"Dacă ar face acest lucru ar fi foarte rău pentru ele. Cu siguranţă nu ar fi în interesul lor", a postat Trump.

Patru persoane familiarizate cu sfera de informaţii americană au declarat că lovituri iraniene asupra unor ţinte CIA din Golf mai devreme în cursul războiului au determinat serviciile americane să investigheze dacă Rusia asistă Iranul cu informaţii privind ţintele sau cu tehnologia dronelor. Kremlinul a refuzat să comenteze marţi aceste informaţii. SUA au adoptat sancţiuni asupra unor persoane şi companii din Rusia şi China pentru că au ajutat Iranul să cumpere arme, conform Agerpres. 

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