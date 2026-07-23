Ce s-a întâmplat după „Insula Iubirii” între Ella, Andrei,Teo și Andrușca. Dezvăluiri la reuniune

Ce s-a întâmplat după „Insula Iubirii” între Ella, Andrei și Teo. Dezvăluiri la reuniune - Captura Antena1

Dacă tot s-au adunat foști concurenți și foste iubiri, nu putea lipsi nici triunghiul amoros care a ținut telespectatorii cu sufletul la gură.

La Insula Iubirii - Reuniuni au fost prezenți Andrei și Ella, dar și Teo, ispita pentru care relația lor s-a încheiat.

Ella a vorbit deschis despre povestea de iubire cu Andrei, alături de care a intrat în reality show, dar și despre cum experiența din Thailanda i-a schimbat complet viața.

Cei doi au pășit în competiție cu planuri mari, având nunta programată pe 13 septembrie 2025, însă, după despărțirea din emisiune, evenimentul nu a mai avut loc.

Ella, despre nunta care nu a mai avut loc: „Nu aș schimba nimic”

„Sunt o Ella mult mai puternică și mult mai conștientă de ceea ce fac acum. Nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Dacă ar fi să dau un sfat, aș spune: îndrăzniți să fiți fericiți, chiar cu riscul unui nou val de hate. Oamenii nu acceptă oamenii liberi.

Țin să menționez că hate-ul nu m-a afectat absolut deloc. Nu plec urechea la vorbele spuse pe baza unor imagini. Cel mai greu mi-a fost, însă, hate-ul îndreptat către familia mea. Ei n-au știut să-l gestioneze și acest lucru mi-a fost foarte greu.

Nu eram pregătită, înainte de Insula Iubirii, să ies din relația cu Andrei. Nu mi-am făcut un plan. Între noi au existat destule situații înainte de Insulă și după.

Am avut o singură întrevedere la Londra cu Andrei. N-am concluzionat ceva concret. Era clar că relația noastră se terminase. A fost o perioadă în care aveam un refuz vehement și nu voiam să mă întâlnesc cu Andrei. Până la urmă, am înțeles și reacțiile lui.

Aruncam o mare vină pe el, dar am realizat că am avut și eu greșeli în relație. Cu siguranță, dacă exista mai multă comunicare și nu era doar nunta singurul lucru comun poate reușeam ceva.

Am fost la salon pe 13 septembrie 2025, cred că am plecat la Ploiești. Nu aș schimba nimic. Dacă ar fi să iau de la capăt experiența, aș face la fel”, a explicat Ella, fosta concurentă.

Teo, despre apropierea de Ella: „M-am lăsat purtat de val, dar ea nu era vindecată”

„Mi-am dat frâu liber sentimentelor. Am fost eu și m-am lăsat purtat de val. Nu știu dacă ea era pregătită pentru o nouă relație, având în vedere că urma o nuntă, nuntă care, până la urmă, nu s-a mai întâmplat. Nu cred că era vindecată și pregătită pentru o nouă relație cu mine.

Am mai vorbit după Insula Iubirii și în timpul difuzării emisiunii. Erau sentimente care mă încercau și atunci. După încheierea difuzării, cam pe acolo s-a întrerupt tot”, a spus Teo, ispita.

Andrei a refuzat să intre în platou alături de Ella. Ce a spus despre fosta logodnică

Andrei nu a vrut sa intre alături de Ella pe platou, a așteptat să se termine testimonialul cu ea, apoi a intrat el urmat de Andrușca, ispita de care el se apropiase spre finalul emisiunii.

„Pentru mine, imaginile au vorbit de la sine. N-am mai avut ce să ne spunem. Viața mea este una foarte aglomerată. M-am reîntors în România anul trecut, locuiesc acum în Slatina și mă ocup cu curieratul. Chiar sunt foarte bine din acest punct de vedere.

Sunt singur, n-am relație și nici nu este momentul. Dacă îmi fac o relație, trebuie să ofer atenție, iar deocamdată nu pot.

Insula Iubirii a fost o experiență care ne-a ajutat atât pe mine, cât și pe Ella. Mă bucur că și-a dat seama că a avut și ea greșelile ei, pentru că, atunci când eram pe Insulă, știam că doar eu sunt de vină. Pentru mine a fost doar dezamăgire, nu a fost ură. Doar nu mă așteptam. N-am apucat să văd toată Insula, dar am trăit cu aceleași emoții.

Aș fi procedat la fel. Nu regret nimic de pe Insulă. Ca să mă vindec bine din punct de vedere mental, mi-au trebuit câteva luni, iar familia m-a ajutat foarte mult.

Andrușca m-a liniștit pe Insulă și după terminarea emisiunii. Legătura dintre mine și ea n-a fost o răzbunare”, a explicat Andrei, fost concurent.

Și Andrușca, ispita care s-a apropiat de Andrei, a revenit la reuniune

„După ce am ajuns în România, legătura noastră a rămas la fel până pe la Paște. Am încercat să începem o relație, însă nu a funcționat, iar apoi am decis să ne vedem de viețile noastre separat.

Sunt multe lucruri care n-au funcționat. În seara în care am decis să plec alături de el, știam că vor urma zile grele pentru el, pentru că relația lui fusese destul de serioasă și știam cu ce vine la pachet. Știam că nu o să fie totul roz și consider că n-a fost momentul potrivit atunci pentru a începe o relație.

A fost doar o decizie, nu a fost o ceartă între noi. Nu mi-aș fi dorit să trag de el sau să-l forțez", a spus Andrușca, fosta ispită.