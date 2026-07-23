România și Albania pregătesc o colaborare economică mai strânsă în turism și transport

Steagul României. Sursa foto: Freepik

Camera de Comerț și Industrie a României și ambasadorul Albaniei au analizat posibilitățile de extindere a cooperării economice dintre cele două state, în special în turism și transport.

România şi Albania dispun de un potenţial de cooperare economică insuficient valorificat, iar intensificarea dialogului privind regimul fiscal şi cadrul juridic aplicabil companiilor ar putea contribui la dezvoltarea relaţiilor bilaterale, consideră preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban.

Potrivit unui comunicat al CCIR, preşedintele CCIR a avut joi o întâlnire cu ambasadorul Albaniei în România, Enkeleda Merkuri. Discuţiile dintre cei doi oficiali au vizat consolidarea dialogului economic bilateral şi identificarea unor noi oportunităţi de cooperare între companiile din din cele două ţări, cu accent pe sectorul turismului şi pe infrastructura de transport.

"Un potenţial de cooperare pe care nu îl valorificăm suficient"

"România şi Albania au un potenţial de cooperare pe care nu îl valorificăm suficient. Prea multe companii de la noi şi de la ei lucrează astăzi ca subcontractori pentru marile companii europene, fără să capteze partea cea mai valoroasă a lanţului de producţie. Trebuie să schimbăm această logică: să dezvoltăm produse cu valoare adăugată mare şi să le promovăm direct pe pieţele internaţionale, sub nume proprii, nu ascunse în spatele altor branduri. Propunerea de a intensifica dialogul pe teme concrete, şi aici mă refer la regimul fiscal, cadrul juridic aplicabil companiilor, programe de stimulare a investiţiilor, este exact tipul de cooperare instituţională de care avem nevoie pentru ca antreprenorii noştri să ştie unde şi cum pot investi", a afirmat preşedintele CCIR, citat în comunicat.

La rândul său, ambasadorul Albaniei în România, Enkeleda Merkuri, a prezentat evoluţia climatului economic din această ţară, evidenţiind rolul turismului la creşterea economică a ţării.

"Turismul a devenit un motor real al economiei albaneze, iar guvernul nostru investeşte consecvent în infrastructura care să susţină această creştere - porturi, aeroporturi, conectivitate. Credem că exemplul Constanţei, ca hub strategic la Marea Neagră, poate fi un reper util pentru dezvoltarea Portului Durres, iar cooperarea dintre cele două porturi poate deschide noi rute de comerţ şi de turism între regiunile noastre", a transmis ambasadorul Albaniei.

Potrivit sursei citate, dezvoltarea turismului şi modernizarea infrastructurii de transport rămân priorităţi ale autorităţilor de la Tirana, care urmăresc dezvoltarea a patru porturi şi a patru aeroporturi internaţionale, conform Agerpres.

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