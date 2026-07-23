Anturajul lui Putin își pierde răbdarea din cauza războiului. Zelenski: „În jurul lui este o atmosferă extrem de toxică”

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Pixabay

Volodimir Zelenski susține că în cercul apropiat al lui Vladimir Putin există tot mai multe nemulțumiri față de războiul din Ucraina, iar liderul de la Kremlin este considerat responsabil pentru pierderile suferite.

Rusia întâmpină tot mai multe pierderi în războiul pe care îl poartă în Ucraina, iar oficialii din aparatul de stat de la Kremlin sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Consilieri și apropiați din cercul lui Vladimir Putin par să-l învinuiască pe acesta, în diverse conversații private, de situația actuală de pe front. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a făcut publice mai multe informații în acest sens pe platforma X. „Putin este singurul responsabil pentru pierderile pe care rușii continuă să le sufere. Anturajul său înțelege acest lucru, ne transmite acest mesaj nouă și partenerilor noștri”, a scris Zelenski.

"O nouă atmosferă" s-a creat în jurul liderului de la Kremlin de ceva timp, susține președintele Ucrainei, datorită încrederii sporite pe care o are Kievul pe teren sau în atacurile direcționate împotriva orașelor rusești. Aliații Federației Ruse își pierd treptat încrederea în capacitatea lui Vladimir Putin de a continua războiul început în 2022.

„Situația de pe front, împreună cu sancțiunile noastre de lungă durată și atacurile de rază medie, creează o nouă atmosferă în jurul lui Putin. O atmosferă extrem de toxică. El este singurul motiv pentru care acest război a început și nu s-a încheiat încă. Putin este singurul responsabil pentru pierderile pe care rușii continuă să le sufere. Anturajul său înțelege acest lucru, ne transmite acest mesaj atât nouă, cât și partenerilor noștri. Și societatea rusă începe să simtă acest lucru din ce în ce mai mult. Avem nevoie de decizii care să aducă pacea”, a scris el, în descrierea unui videoclip.

Ucraina este gata să primească rachete Patriot

Printre altele, în videoclipul postat, Zelenski a vorbit despre faptul că Matt Whitaker, Ambasadorul SUA la NATO, a fost la Kiev. Cei doi au discutat despre rachetele Patriot.

„Astăzi au fost la Kiev ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, împreună cu comandantul misiunii speciale NATO de asistență în domeniul securității și pregătirii pentru Ucraina, generalul-locotenent Bazart. A fost o întâlnire bună. Am discutat despre rachetele Patriot de care noi, Ucraina, avem nevoie pentru a apăra viețile oamenilor noștri. Nu poate exista un deficit de rachete antibalistice, așa cum se întâmplă în aceste luni; este foarte dificil. Este important ca partenerii să ne ajute.

Tocmai despre asta am discutat astăzi cu reprezentanții VITA. Licențe, rachete, avem nevoie de toate acestea. Vă rog, trebuie mai repede și mai mult, ca să fiu sincer. Am vorbit despre acordul privind dronele cu America, pe care echipele noastre îl analizează în prezent. Cu siguranță, aceasta va fi o nouă etapă a cooperării cu America”, a declarat Zelenski în videoclipul publicat pe X.

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